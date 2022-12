Η αποθέωση που είχαν επιφυλάξει 75.000 θεατές και μισό δισ. τηλεθεατές στο αποχαιρετιστήριο ματς του Πελέ στη Ν. Υόρκη το 1977

Έκλαψαν & οι ουρανοί στο αντίο του θρυλικού Πελέ στο ποδόσφαιρο την 1η Οκτωβρίου του 1977 παρουσία ενός πελώριου σε αριθμό κοινού που έφτασε τους 75,646 στο Giants Stadium της ομάδας New York Cosmos στο Μπρούκλιν. Μάλιστα το μεγάλο εκείνο γεγονός είχε μεταδοθεί και τηλεοπτικά και υπολογίζεται πως το είχαν δει 500 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον πλανήτη όπως είδαμε στην σελίδα της ομάδας, www.nycosmos.com.

Ο Μεγάλος και ανεπανάληπτος Πελέ των 3 Παγκοσμίων Κυπέλλων με την Βραζιλία που έσβησε στα 82 του χρόνια την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 μετά από μάχη τον τελευταίο χρόνο με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, την περίοδο 1975-1977 ήταν φορώντας πάντα τη φανέλα με το νούμερο 10, ποδοσφαιριστής της συγκεκριμένης Νεουρκέζικης ομάδας και αναμφίβολα κέρδισε & τον τίτλο του «βασιλιά της Ν. Υόρκης».

Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν είχε συγκεντρωθεί για να δει τον Βραζιλιάνο Pelé να κάνει τον τελευταίο του αγώνα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το ματς ήταν φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες που ο Πελέ είχε παίξει, την Santos του Σάο Πάολο και την Cosmos της Νέας Υόρκης.

Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων – The Greatest of All Time έλεγε το αντίο του ως πρωταθλητής. Έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα Soccer Bowl 77 στα τέλη του Αυγούστου, η ομάδα Cosmos και ο Pelé συνέχισαν με διάφορα φιλικά ανά τον κόσμο, στο Trinidad, τη Βενεζουέλα, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία.

Η Cosmos έπαιξε 51 αγώνες μπροστά σε 1,621,289 φανς το 1977. Εν τέλει προγραμματίστηκε αυτό το τελευταίο ματς για να γιορταστεί μία πράγματι μαγική, παραμυθένια σαιζόν με το άθλημα του ποδοσφαίρου χάρη και στη συμμετοχή του Πελέ να έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τον ανταγωνισμό του μπέιζμπολ. Σκοπός εκείνου του αγώνα ήταν να τιμηθεί και η μεγαλειώδης καριέρα του Πελέ και το ισχυρό αποτύπωμα που άφηνε στην ιστορία του πιο αγαπημένου σπορ στον κόσμο που καταφέρνει να φέρνει όλους τους λαούς πιο κοντά!

Οι τυχεροί λοιπόν που είχαν εξασφαλίσει το εισιτήριο εκείνη τη μέρα, έζησαν μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά αθλητική γιορτή και το χειροκρότημα για το θρύλο Πελέ ήταν παρατεταμένο.

Λέγεται πως όταν το 1975 έφτασε ο Πελέ στις ΗΠΑ, στόχος ήταν να βοηθήσει στην μεγαλύτερη δημοτικότητα του αθλήματος και πράγματι τα κατάφερε καθώς πολλά νέα παιδιά παρακινήθηκαν να αρχίζουν να παίζουν μπάλα στα γήπεδα της Αμερικής ονειρευόμενα μία μέρα να γίνουν οι νέοι Πελέ.

Όλα αυτά τα ανέφερε και ο ίδιος ο Pelé στην αυτοβιογραφία του, «Why Soccer Matters».

Ήσαν παρόντες παίκτες από παντού, από το Long Island, το Westchester, το Westport, Connecticut, από το Middletown και Kearny του New Jersey, μαζί & με αθλητές των Special Olympics, καθώς και ο Bellini, συμπαίκτης του το 1958 που κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Βραζιλία, ο Bobby Moore από την Αγγλία που είχε πάρει το Μουντιάλ του 1966, και οι συμπαίκτες του στην Cosmos Carlos Alberto και Franz Beckenbauer, «καπετάνιοι» των παγκοσμίων κυπέλλων του 1970 και 1974 (ο τελευταίος για την τότε Δυτ. Γερμανία).

Αλλά εκεί για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Πελέ ήταν και ο θρύλος του μποξ, Muhammad Ali και ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής, ηθοποιός και μετέπειτα αθλητικός σχολιαστής της τηλεόρασης Frank Gifford (1930-2015) ενώ δεν έλειπαν και οι celebrities από τον κόσμο της μουσικής και του κινηματογράφου όπως ο ηθοποιός Robert Redford, η ηθοποιός Diane Keaton και η επίσης παλιά ηθοποιός Claudette Colbert ενώ ακόμη παρόντες ήταν ο Mick Jagger των Rolling Stone και η Barbara Streisand που πραγματοποίησαν ένα prematch concert – συναυλία καθώς και η Roberta Flack, η οποία και ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο.

Η ομάδα New York Cosmos λέγεται πως έγινε η πιο glamorous - επιφανής ομάδα (αθλητικός σύλλογος) στον πλανήτη τότε και ο Πελέ ο απόλυτος VIP.

"Πραγματικά όλοι ήθελαν να του σφίξουν το χέρι, να βγάλουν μία αναμνηστική φωτογραφία μαζί του», είχε αναφέρει ο «γερόλυκος» της ροκ Mick Jagger ενθυμούμενος την παρουσία του Pele στο περίφημο κλαμπ της Ν. Υόρκης, Studio 54.

Ο Pele όπως τέλος διαβάσαμε είχε και το βασικό ρόλο σε μία κινηματογραφική ταινία, το φιλμ του Τζον Χιούστον παραγωγής 1981 «Escape to Victory - Η Μεγάλη απόδραση των 11» όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow και Bobby Moore. Σύμφωνα με το σενάριο της επιτυχημένης αυτής ταινίας, μία ομάδα φυλακισμένων Συμμάχων κλήθηκαν να παίξουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές.

Τέλος το 1970, ο Pele είχε ανακηρυχθεί ως το πλέον διάσημο και αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον πλανήτη αφήνοντας πίσω του τον John Lennon, τον Πάπα Paul VI, τον Paul McCartney, τους Muhammad Ali, Paul Newman, Βασίλισσα Elizabeth II, Neil Armstrong, Elvis Presley, Clint Eastwood, Elizabeth Taylor, John Wayne και την Barbra Streisand.