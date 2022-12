Η Καλαβρυτινή Αντωνία Καούρη στους 7 φιναλίστ για την Eurovision του 2023

Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η διαδικασία ακρόασης των επτά υποψήφιων τραγουδιών για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision του 2023 στο Λίβερπουλ. Την ακρόαση και τη βαθμολόγηση πραγματοποίησε η Επιτροπή Κοινού, η οποία αποτελείται 70 μέλη που δήλωσαν συμμετοχή μέσω της σχετικής πλατφόρμας και η απόφαση θα ανακοινωθεί σύντομα. Ανάμεσα στους 7 φιναλίστ και η Καλαβρυτινή Αντωνία Καούρη.

Η τελική επιλογή της ΕΡΤ θα συνδιαμορφωθεί από τη σημερινή ψηφοφορία, που θα αναδείξει τα επικρατέστερα τραγούδια, και από την αντίστοιχη της 7μελούς Επιτροπής της ΕΡΤ, με συντελεστή βαρύτητας 50,6% στην ψήφο της Επιτροπής Κοινού, έναντι 49,4% της ψήφου της Επιτροπής της ΕΡΤ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ:

«Εφτά τραγούδια βαθμολόγησαν σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ τα 70 μέλη της Επιτροπής Κοινού, που για πρώτη φορά μετέχει με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Λίβερπουλ.

Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που άκουσε η Επιτροπή Κοινού είναι τα ακόλουθα:

Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου «We are Young»

Μελίσσα Μαντζούκη «Liar»

Bίκτωρ Βερνίκος «What they say»

Μόνικα «I’ m proud»

Leon of Athens «Somewhere to go»

Κλαυδία «Holy water»

Μαρία Μαραγκού-Αντωνία Καούρη «Shout out»

Η ψηφοφορία έγινε στο Studio Ε της ΕΡΤ, που είχε διαμορφωθεί ειδικά για τη σημερινή ημέρα. Τα 7 τραγούδια βαθμολογήθηκαν, όπως ακριβώς και στην Eurovision, ενώ συμβολαιογράφος επικύρωσε τις ψήφους των 70 μελών πριν τοποθετηθούν στην κάλπη.

Τα 70 μέλη της Επιτροπής Κοινού προέκυψαν με κριτήρια που είχαν προανακοινωθεί για την ηλικιακή αντιπροσώπευση του κοινού ύστερα από κλήρωση που έγινε ανάμεσα στις 2.982 συμμετοχές που δέχθηκε η ΕΡΤ στην πλατφόρμα της».

Η εφταμελής καλλιτεχνική κριτική επιτροπή της ΕΡΤ, επέλεξε τα εφτά τραγούδια τα οποία άκουσε και βαθμολόγησε σήμερα η Επιτροπή Κοινού η οποία απαρτίζονταν από 70 μέλη. Οι τυχεροί φίλοι του διαγωνισμού που επιλέχθηκαν από ηλεκτρονική κλήρωση και 3.000 περίπου αιτήσεις, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τα τραγούδια μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η 43η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες μας οι καλλιτέχνες που έχουν περάσει στην τελική φάση και βρίσκονται πλέον στην κρίση της Επιτροπής Κοινού και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της ΕΡΤ.

Αντωνία Καούρη & Μαρία Μαραγκού

Μία από τις εκπλήξεις του φετινού line up είναι το γυναικείο ντουέτο της Αντωνίας Καούρη και της Μαρία Μαραγκού. Η Αντωνία Καούρη πέρα από την σόλο της συμμετοχή, κατέθεσε και ένα ντουέτο με τη Μαρία Μαραγκού, το οποίο και κατάφερε να βρεθεί στην τελική φάση της επιλογής. Το τραγούδι τους είναι ένα uptempo pop/rock κομμάτι, με αγγλικό στίχο.

Για την Αντωνία Καούρη από τα Καλάβρυτα, αμέσως μετά την συμμετοχή της στο The Voice όπου εντυπωσίασε, κυκλοφόρησε δύο single. O Κωστής Μαραβέγιας την χαρακτήρισε ως μία από τις καλύτερες νέες pop καλλιτέχνιδες. Η Αντωνία ανήκει στο δυναμικό της MINOS EMI.

Η Μαρία Μαραγκού είναι ηθοποιός και μία πολύ όμορφη φωνή Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για ένα γυναικείο ντουέτο που δεν θα περάσει απαρατήρητο…

