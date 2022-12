Αίγιο: Κλειστός λόγω τεχνικού προβλήματος ο Δημοτικός κινηματογράφος «Απόλλων»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΚΕΠΑ, κλειστός θα παραμείνει λόγω τεχνικού προβλήματος ο Δημοτικός κινηματογράφος «Απόλλωνας» της πόλης του Αιγίου κι έτσι οι προβολές του "Avatar: The Way of water" δεν έγιναν.

