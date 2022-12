Τάσεις στο κόσμημα για το 2023

“Jewelry has the power to be the one little thing that makes you feel unique.” Elisabeth Taylor

Και δε θα μπορούσαμε να συμφωνούμε περισσότερο! Αναμφίβολα, τα κοσμήματα προσδίδουν λάμψη και αυτή τη μοναδική πινελιά ακόμα και στο πιο ανάλαφρο ντύσιμο ώστε να κάνουν κάθε εμφάνιση μοναδική. Ενόψει και της επερχόμενης εορταστικής περιόδου, ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι θα φορεθεί το 2023!

Μίνιμαλ ή maximal κοσμήματα;

Ακολουθώντας τους ρυθμούς της μόδας στα ρούχα, η αγορά κοσμημάτων φαίνεται εκ πρώτης όψεως χαώδης και οι επιλογές ανεξάντλητες. Με μία γρήγορη αναζήτηση στα σύγχρονα ελληνικά και παγκόσμια brands ανακαλύπτει κανείς μία ξεκάθαρη τάση προς πιο minimal κοσμήματα που είναι αντίστοιχη και με την τάση για outfits που είναι κατάλληλα για όλες τις ώρες της ημέρας. Ταυτόχρονα, δεν λείπουν οι προτάσεις με layering ή μεγάλα statement κοσμήματα που προσδίδουν μια πιο μαξιμαλιστική και εξωστρεφή διάθεση.

Τι θα φορεθεί περισσότερο το 2023

Έχουμε συνοψίσει εδώ τα πιο μεγάλα trends που αναμένεται να δούμε μέσα στην προσεχή χρονιά. Βασικός παρονομαστής σε όλα: τα υλικά και το design.

1. Golden age

Οι δυο χρυσές δεκαετίες επανέρχονται δυναμικά. Μετά από μία στροφή προς τα faux bijoux, τα πολύτιμα μέταλλα επανέρχονται στην αγορά και την εκτίμηση των fashion brands. Το χρυσό φαίνεται, επίσης, να κερδίζει έδαφος απέναντι στο ασήμι και το λευκόχρυσο.