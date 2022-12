Ασυναγώνιστο, ρομαντικό συννεφάκι: Όλα ροζ για την ταχύτατα ανερχόμενη Φλόρενς Πιου

Μετά την αιθέρια είσοδό της με μαύρα πέπλα Valentino στο Φεστιβάλ Βενετίας, η 26χρονη βρετανίδα ηθοποιός Φλόρενς Πιου, ντύθηκε για να εντυπωσιάσει και στα British Independent Film Awards, τα οποία αναδεικνύουν τα ταλέντα του αγγλικού ανεξάρτητου σινεμά. Για 25η φορά τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο το βράδυ της Κυριακής, στο Old Billingsgate, με τις stars της νέας γενιάς στο επίκεντρο. Η γεννημένη στην Οξφόρδη Πιου έκανε μια total pink εμφάνιση ξεσηκώνοντας δικαιωματικά όλα τα βλέμματα. Ηταν σαν ασυναγώνιστο ροζ συννεφάκι! Το νεγκλιζέ σατέν φόρεμά της απογείωσε μια μπέρτα από τούλι γεμάτη πτυχές και βολάν έτσι ώστε να ξεχωρίζει μεμιάς μέσα στο μουντό χειμερινό πλήθος. Ηταν μια παραμυθένια δημιουργία του πάντα ρομαντικού οίκου Rodarte, που ολοκλήρωσε με wet hair και μονοχρωματικό nude pink make up. Τα ξένα media αποκάλεσαν την παρουσία της fashion statement και the moment, καθώς διέθετε στοιχεία show και είναι από τις περιπτώσεις που «μένουν» στη μνήμη. Η νεαρή, κοντούλα ηθοποιός που μέσα σε μια επταετία έγινε διάσημη και αυξάνει συνέχεια τη συγκομιδή των διακρίσεών της (οι περισσότεροι τη γνωρίσαμε στις «Μικρές κυρίες») δείχνει πως θέλει να αφήσει πίσω της το δυσάρεστο παρασκήνιο με το ζεύγος Ολίβια Γουάιλντ- Χάρι Στάιλς στα γυρίσματα της ταινίας «Don't Worry Darling»- η οποία πάντως κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ανεξάρτητης Ταινίας, κατά τη διάρκεια της τελετής.