Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Αιγιάλεια στο Ευρωπαϊκό έργο SEACAP 4 SDG για την ενεργειακή απόδοση

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει στο έργο SEACAP 4 SDG, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «2014‐2020 ENI CBC Mediterranean Programme», για την εύρεση καινοτόμων λύσεων και εργαλείων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτήρια.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SEACAP 4 SDG με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Το έργο SEACAP 4 SDG, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED, δημοσιεύει τον κατάλογο με τους πρώτους Δήμους και Τοπικές Αρχές που επιλέχθηκαν να λάβουν τεχνική υποστήριξη για την απόκτηση επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και για το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ-SEACAP) ή ισοδύναμου σχεδίου ενεργειακής απόδοσης.

Στις 29 Νοεμβρίου το έργο θα γιορτάσει αυτήν την επιλογή με μία εκδήλωση στην Βηρυττό, που θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ενέργειας της Βηρυττού (28-30 Νοεμβρίου) και θα μεταδοθεί διαδικτυακά σε όλους τους εταίρους του έργου και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με την ευκαιρία αυτήν θα παρουσιαστεί ο κατάλογος των πρώτων Δήμων και Τοπικών Αρχών: Δήμος Lloret de Mar (Ισπανία), Δήμος Αιγιαλείας (Ελλάς), Δήμος Νάπολης (Ιταλία), Αρχή Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Άκαμπα (Ιορδανία), Δήμος Jdeideh El Chouf (Λίβανος), Δήμος Sax (Ισπανία), Δήμος Bizerte (Τυνησία), Εταιρεία Ύδρευσης Αλεξάνδρειας (Αίγυπτος). Σύντομα θα ανακοινωθεί και το όνομα του τελευταίου Δήμου/Τοπικής Αρχής, συμπληρώνοντας έτσι τον τελικό κατάλογο.

Ο δήμος Jdeideh El Chouf από τον Λίβανο θα συντονίσει την συζήτηση, αφιερωμένη στην ανταλλαγή απόψεων με τους επιλεγμένους Δήμους/Τοπικές Αρχές και εξωτερικούς φορείς, που θα εξηγήσουν τις προτάσεις τους για την εφαρμογή του προτεινόμενου μηχανισμού στις χώρες των εταίρων.

Στο πλαίσιο του έργου SEACAP 4 SDG, 4 δήμοι από την Νότια Ακτή της Μεσογείου θα λάβουν επίσης τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και εργαλείων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «2014-2020 ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme», το έργο SEACAP 4 SDG άρχισε τον Δεκέμβριο του 2021, θα διαρκέσει 18 μήνες και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ, κατά 90% συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο από Εθνικούς Πόρους.

