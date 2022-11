Στην Νικόλ Κίντμαν θα απονεμηθεί το τιμητικό βραβείο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου

Η 55χρονη σούπερ σταρ του κινηματογράφου, Νικόλ Κίντμαν - Nicole Kidman, πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ (και κάτοχος Α' Γυναικείου από το 2003 για την ταινία «Οι Ώρες» του Στίβεν Ντάλτρι όπου υποδύθηκε την Βιρτζίνια Γουλφ) επιλέχθηκε για να παραλάβει το 49ο τιμητικό βραβείο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI) για το σύνολο της καριέρας της.

Και όπως αναφέρει το flix.gr, εδώ σημειώνεται μία πρωτιά: είναι η πρώτη φορά που το τιμητικό βραβείο του AFI πηγαίνει σε Αυστραλή ηθοποιό.

Η παραγωγός Κάθλιν Κένεντι, Πρόεδρος του ΔΣ του AFI, δήλωσε για την επιλογή της βράβευσης της Νικόλ Κίντμαν:

«Εδώ και δεκαετίες η Νικόλ Κίντμαν γοητεύει το κοινό σε όλες τις γωνιές του κόσμου με το μεγάλο, απαράμιλλο ταλέντο της και την λάμψη μίας πραγματικής κινηματογραφικής πρωταγωνίστριας. Είναι icon. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα βραβεύσουμε τις τολμηρές επιλογές της και τις γενναίες της ερμηνείες...»

Η 55χρονη πρωταγωνίστρια ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και έχτισε σταδιακά την καριέρα της, περνώντας στην Αμερική, το Χόλιγουντ και τους μεγάλους σκηνοθέτες: Σίντνεϊ Πόλακ (Η Διερμηνέας), Αντονι Μιγκέλα (Επιστροφή στο Cold Mountain), Μπαζ Λούρμαν (Μουλέν Ρουζ), Γκας Βαν Σαντ, Λαρς Φον Τρίερ, Σοφία Κόπολα, Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Μάτια Ερμητικά κλειστά και, φυσικά, Γιώργο Λάνθιμο (The Killing of a Sacred Deer).

Η κομβική στιγμή της καριέρας της όπως γράφει το flix.gr ήταν το «Dead Calm» (1989), το θρίλερ του Φίλιπ Νόις. Eκεί την είδε ο Τόνι Σκοτ και της πρότεινε το ρόλο στο «Days of Thunder – Μέρες Κεραυνού» δίπλα στον Τομ Κρουζ. Τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία: «Eyes Wide Shut», «Moulin Rouge!», «Dogville», «To Die For», «The Others» είναι μερικές από τις πιο σημαντικές & συνάμα προκλητικές στιγμές της καριέρας της.

Μία καριέρα που διανθίστηκε & με επιλεκτικούς ρόλους στην μικρή οθόνη: «Big Little Lies», «Top of the Lake», «The Undoing» και «Nine Perfect Strangers».

Αυτό θα είναι το 49ο τιμητικό βραβείο που δίνει το AFI - μία παράδοση που ξεκίνησε το 1973.

Αποδέκτες στο παρελθόν υπήρξαν κινηματογραφικοί θρύλοι όπως οι Μπίλι Γουάιλντερ, Μπέτι Ντέιβις, Όρσον Γουέλς, Τζον Φορντ, Τζέιμς Κάγκνεϊ, Μάρτιν Σκορσέζε, Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ ΝτεΝίρο, Αλ Πατσίνο, Σίρλεϊ ΜακΛέιν, Μελ Μπρουκς, Νταϊάν Κίτον, Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντένζελ Γουάσινγκτον.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου του 2023.

Στο μεταξύ όπως διαβάσαμε στο InStyle.gr, η ηθοποιός - icon Nicole Kidman πρωταγωνιστεί & στη νέα καμπάνια του οίκου μόδας Βalenciaga.