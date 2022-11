Η ταινία «Αγία Έμυ» της Αρασέλης Λαιμού είναι υποψήφια για 2 βραβεία Independent Spirit Awards

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αρασέλης Λαιμού, η οποία έχει γεννηθεί στην Αθήνα και ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τίτλο «Αγία Έμυ», τέθηκε υποψήφιο για δύο Independent Spirit Awards στην κατηγορία των ταινιών και δημιουργών που «πρέπει να προσέξουμε» και των ταινιών με προϋπολογισμό κάτω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το συγκεκριμένο φιλμ θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα ντεμπούτα μεγάλου μήκους του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, έλαβε ειδική μνεία στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλα φεστιβάλ όπου έλαβε διακρίσεις ενώ στα Ελληνικά Κινηματογραφικά βραβεία κέρδισε 2, αυτά της σκηνοθεσίας και του β’ γυναικείου ρόλου.

Όπως διαβάσαμε στο flix.gr, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά Independent Spirit Awards για τα λεγόμενα «ανεξάρτητα» φιλμ του αμερικανικού κινηματογράφου και με το βλέμμα στραμμένο και στη διεθνή παραγωγή.

Στις υποψηφιότητες για το βραβείο Someone to Watch Award αλλά και στο βραβείο John Cassavetes για ταινίες με προϋπολογισμό κάτω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων μπήκε ως υποψήφια μια από τις πολύ μεγάλες καλλιτεχνικές επιτυχίες της χρονιάς, η «Αγία Έμυ» της Αρασέλης Λαιμού, ένα από τα καλύτερα ελληνικά φιλμ – σκηνοθετικό ντεμπούτο των τελευταίων χρόνων.

Στην κατηγορία «Someone to Watch Αwards» συναντάμε την Αντάμα Εμπο, νιγηριανο-αμερικανικής καταγωγής με το «Honk for Jesus. Save Your Soul» και την Νικουάτου Τζούσου με το «Nanny», ενώ στην κατηγορία «John Cassavetes Award (Given to the best feature made for under $500,000)», η «Αγία Έμυ» συναγωνίζεται με τις ταινίες «The African Desperate», «A Love Song», «The Cathedral» και «Something in the Dirt»

H «Αγία Έμυ» ακολουθεί την Έμυ, που μεγαλώνει μαζί με την αδερφή της στη φιλιππινέζικη κοινότητα του Πειραιά, χωρίς όμως να έχει ενταχθεί απόλυτα σε αυτήν, παραμένοντας αβάπτιστη, απρόθυμη να ακολουθήσει τη ρουτίνα που έχει επιβληθεί στην καθημερινότητά τους, κυρίως από την εκκλησία και περίεργη για το τι ακριβώς συνέβη στη μητέρα τους που δούλευε στο όμορφο σπίτι μιας γηραιάς κυρίας στην Καστέλλα, πριν φύγει και τις εγκαταλείψει μόνες στην Αθήνα. Όταν η αδερφή της θα μείνει έγκυος, η Έμυ θα αρχίσει να νιώθει ολοένα και πιο παράξενα, μπαίνοντας σταδιακά σε μια ζώνη ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, ανάμεσα στην παράξενη δύναμη που νιώθει και την αδυναμία της να την ελέγξει, ανάμεσα στη λογική και την τρέλα.

Η ταινία, συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας, ΗΠΑ, η αλήθεια είναι πως όταν βγήκε στις ελληνικές αίθουσες πέρασε - άδικα - απαρατήρητη από το ελληνικό κοινό.

Στην Πάτρα θα δούμε το φιλμ από την Κινηματογραφική Λέσχη στα Odeon Veso Mare, την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στις 19.00 και στις 21.30.

Διάρκεια: 111 λεπτά.

Παίζουν οι Αμπιγκέιλ Λόμα, Ασμίν Κιλίπ, Μιχάλης Συριόπουλος, Αντζελι Μπαγιάνι, Ειρήνη Ιγγλέση, Κου Ακίνο και πολλοί μη επαγγελματίες ηθοποιοί.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ