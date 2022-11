Ο Dior κατέλαβε το χριστουγεννιάτικο Harrods, μια πρωτόφαντη υπερπαραγωγή promo στολισμού

«Ο τίτλος τα λέει όλα: «The Fabulous World of Dior» ανέφερε ο Pietro Beccari, chairman και CEO της Christian Dior Couture στη βρετανική Vogue. «Το να πυροδοτεί συναισθήματα και όνειρα είναι μόνιμη προσμονή από την εταιρεία. Το Harrods είναι εμβληματικός προορισμός των γιορτών παγκοσμίως, ο αντίκτυπός του είναι ασυναγώνιστος» αποσαφήνισε. Μιλάμε για δυο μεγάλα εορταστικά pop up stores εσωτερικά, ένα ομώνυμο καφέ, μια μεγάλη έκθεση αλλά και τις εκθαμβωτικές βιτρίνες της Brompton Road με θέμα το παραδοσιακό gingerbread (αρωματικά αρτοποιήματα των ημερών). Οι πολυπόθητες δημιουργίες των creative directors Μaria Grazia Chiuri και Kim Jones (ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα) αλλά και καλλυντικά, δώρα και διακοσμητικά του γαλλικού κολοσσού έχουν εξαπλωθεί στο Harrods. O οίκος μάλιστα θυμίζει πως το 1953, έξι χρόνια αφότου γεννήθηκε το θρυλικό New Look που παρουσιάστηκε στο λονδρέζικο ξενοδοχείο The Savoy, ο Christian Dior απέκτησε την πρώτη του μπουτίκ μέσα στο Harrods. 70 χρόνια μετά ο μύθος συνεχίζεται…