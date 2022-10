Πάτρα: Επαναλειτουργούν οι τάξεις όμποε και πιάνο jazz

Από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι επαναλειτουργούν από το φετινό σχολικό έτος οι τάξεις Piano jazz και Όμποε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την Γραμματεία του Ωδείου στην οδό Ρήγα Φεραίου & Αράτου 10, τηλέφωνο 2610-271087.

Στην τάξη Όμποε διδάσκει ο Σπύρος Κοντός και στην τάξη πιάνο jazz ο Γιώργος Τσώλης.

Σπύρος Κοντός – όμποε

Ο Σπύρος Κοντός έχει γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1974, όπου άρχισε να μαθαίνει μουσική στην Φιλαρμονική Μάντζαρος και στο Ωδείο Κερκύρας. Αργότερα σπούδασε όμποε με τον Γιάννη Παπαγιάννη στο Ωδείο Φ. Νάκας στην Αθήνα, όπου αποφοίτησε με άριστα παμψηφεί και α’ βραβείο. Ακολούθησαν ανώτατες σπουδές στην Hochschule für Musik στην Καρλσρούη της Γερμανίας με τον prof. Τhomas Ιndermühle (με υποτροφία του Ι.Κ.Υ) και στην Haute École de Musique στη Γενεύη της Ελβετίας με τον Maurice Bourgue (με υποτροφία του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής).

Από το 1997 κατέχει τη θέση του κορυφαίου στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και έχει συχνά συνεργαστεί με ορχήστρες όπως η Καμεράτα, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Εθνική Λυρική Σκηνή, Συμφωνική του Δήμου Αθηνών, Συμφωνική του Δήμου Κερκυραίων, Σολίστ της Πάτρας, Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής του Θόδωρου Αντωνίου κα. Επίσης είναι κορυφαίος στην ορχήστρα Athens Philharmonic (ΦΑ) και την ορχήστρα δωματίου Athens Academica.

Εμφανίζεται συχνά σε ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου, καθώς και ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Τρίτο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο Suisse Romande, το Ραδιόφωνο του Βατικανού κ.α) Το ρεπερτόριό του εκτείνεται από το μπαρόκ έως την σύγχρονη εποχή, με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στα έργα Ελλήνων συνθετών. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο το 2008 σε παράσταση αρχαίου δράματος, στην Επίδαυρο και σε περιοδεία ανά την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στην διδασκαλία, έχοντας μεγάλη και πολυετή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα μαθητών (από αρχάριους έως επαγγελματίες). Διδάσκει στο Ωδείο Ατενέουμ της Αθήνας. Στα χρόνια 2002-2016 δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Όμποε και μουσική δωματίου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 2006 διοργανώνει το διεθνές σεμινάριο Όμποε της Κέρκυρας και από το 2012 δίδαξε ως βοηθός καθηγητής στην Staatliche Hochschule für Musik της Καρλσρούης. Επίσης έχει δώσει σεμινάρια στην Νέα Υόρκη και στο πανεπιστήμιο LSU της Λουιζιάνα των ΗΠΑ, στην Κύπρο, στην ορχήστρα νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κ.α.

Η δισκογραφία του είναι διαθέσιμη στις εταιρίες DNA label, Centaur, Irida, Rekem, Phasma Music, Universal και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το άλμπουμ Metamorphosis κυκλοφόρησε το 2012 και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές διεθνώς, καθώς και το αντίστοιχο βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής. Το άλμπουμ Emphasis ηχογραφήθηκε στην Κέρκυρα και κυκλοφόρησε το 2021.

Γεώργιος Τσώλης -πιάνο jazz

Ο Γεώργιος Τσώλης είναι πιανίστας και συνθέτης ασχολείται με την jazz και την μοντέρνα κλασσική μουσική, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί της Κεφαλονιάς, η πρώτη του επαφή με τον αυτοσχεδιασμό ήταν κατά την διάρκεια των σπουδών του στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών με καθηγητή τον Γεώργιο Μεταξά.

Το 2004 μετακόμισε στην Χάγη της Ολλανδίας όπου διέμεινε και για 17 χρόνια. Εκεί φοίτησε στο jazz τμήμα της βασιλικής ακαδημίας της Χάγης απ’ όπου και αποφοίτησε με τους τίτλους “Bachelor” (2010) και “Master” (2012) στην εκτέλεση του jazz πιάνο.

Είναι ενεργό μέλος της ελληνικής καθώς και της διεθνούς σκηνής της jazz τα τελευταία 20 χρόνια με εμφανίσεις σε Ελλάδα, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιταλία κ.α. Μερικά από τα φεστιβάλ στα οποία έχει εμφανιστεί κυρίως με το τρίο του ως leader όμως και ως side man: North Sea jazz festival (2010), jazz at 5 (2010), cutting Edge jazz festival (2013), kalamata jazz festival (2012), Tinos jazz festival (2012), megaro gyzi festival (2014), Saristra festival (2014). Εμφανίζεται ανά τακτα διαστήματα σε διαφορά jazz clubs στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σχετικά με τις εμφανίσεις του έχουν γραφτεί άρθρα σε περιοδικά σε Ελλάδα (τζαζ & Jazz) και σε Ολλανδία ( AD courant). Έχει στο ενεργητικό του 3 προσωπικά CD album, τα “on the way” (2012) ‘walk in the line” (2019) “Back Home” 2020 κι ακολούθησε το 4ο με ηχογράφηση εντός του 2023.

Επίσης έχει συνεργασίες με μουσικούς της διεθνούς jazz σκηνης, Heijn Van der geyn, John ruocoo, Ronnie Cuber, josh Ginsburg, Jorge Vistel.

Δίδαξε πιάνο στο διεθνές βρετανικό σχολείο της Χάγης και παραδίδει masterclasses σε διαφορά κονσερβατόρια αν την Ευρώπη με τελευταίο σταθμό το κονσερβατόριο της monopoli. Είναι ιδρυτής του MJS my jazz studio, ενός διεθνούς network μουσικών της jazz.

Ως συνθέτης εκτός από το συνθετικό του έργο στον χώρο της Jazz - μουσική για big band καθώς και jazz ensembles κυριώς τρίο - ασχολείται και με τον χώρο της μοντέρνας κλασσικής μουσικής. Συνεργάζεται με τον δανέζικο εκδοτικό οίκο “Editions Svitzer “ και έχει ήδη συνθέσει έργα για πιάνο ορχήστρα και κυρίως για σόλο μαρίμπα συνεργαζόμενος με τον διακεκριμένο σολίστ Theodor milkov. Επίσης έχει συνθέσει ορχηστρικά έργα όπως το πρώτο του concerto για μαριμπα, καθώς και για την τελευταία του συνεργασία με την ορχήστρα της ΕΡΤ δημιούργησε δύο συμφωνικά ποιήματα , έχει επίσης συνθέσει έργα για σύνολα κρουστών η συνθετική του πορεία συνεχίζεται με νέα κουαρτέτα εγχόρδων καθώς και μουσική για σόλο πιάνο.