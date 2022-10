Η Πατρινή Χριστίνα Μαρκεσίνη εντυπωσίασε στις blind auditions του The Voice

Μία Πατρινή συμμετοχή που ξεχώρισε στις φετινές blind audition του The Voice είδαμε στο κανάλι του Σκάι το βράδυ της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2022. Ήταν η 21χρονη Χριστίνα Μαρκεσίνη που όπως είπε, τραγουδά σε live στην Πάτρα, σπουδάζει ψυχολογία και για ένα διάστημα εργάστηκε και ως δημοσιογράφος σε δελτίο ειδήσεων τοπικού καναλιού (είδαμε πλάνο από το δελτίο του Super B με τον Δημήτρη Χωρίτο).

Η Χριστίνα Μαρκεσίνη, άνετη και χαμογελαστή, τραγούδησε το αγαπημένο κομμάτι «Αν σ’ αρνηθώ αγάπη μου» σε μουσική του βετεράνου συνθέτη μας Μίμη Πλέσσα και κατάφερε να κάνει τρεις από τους κριτές να γυρίσουν την καρέκλα τους και να διεκδικήσουν την νεαρή ταλαντούχα ερμηνεύτρια από την Πάτρα. Τελικά η Χριστίνα Μαρκεσίνη πήγε στην ομάδα του Σάκη Ρουβά και αναμένεται να έχει καλή συνέχεια στο διαγωνιστικό talent show του Σκάι.

*Επίσης είδαμε τη συμμετοχή της ιδιαίτερα ταλαντούχας Βίλης Παπαθανασίου από τη Λαμία που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία ανέβηκε στη σκηνή των blind auditions του The Voice και είπε το κομμάτι "As it was" του Χάρι Στάιλς και εντυπωσίασε με την φωνή της πετυχαίνοντας να γυρίσουν και οι 4 κριτές. Τελικά η συμπαθής Βίλη επέλεξε την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, η οποία χαρακτήρισε τη νεαρή τραγουδίστρια, φωνάρα.