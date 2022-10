Ειρήνη Παπά - Τζάκι Κένεντι: Συνάντηση σε παράσταση στη Νέα Υόρκη

Η Ειρήνη Παπά γεννήθηκε ως Ειρήνη Λελέκου στο χωριό Χιλιομόδι, έξω από την Κόρινθο. Από παιδί έπαιζε πάντα θέατρο, φτιάχνοντας κούκλες από κουρέλια και ξύλα.

Όταν ήταν 7 ετών η οικογένειά της μετακόμισε στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα, σπούδασε από την ηλικία των 15 ετών στη Βασιλική Σχολή Δραματικής Τέχνης στην Αθήνα, παρακολουθώντας μαθήματα χορού και τραγουδιού.

Βρήκε το στυλ υποκριτικής που υποστήριζε η Σχολή παλιομοδίτικο, επίσημο και στυλιζαρισμένο και επαναστάτησε εναντίον του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επαναλάβει ένα έτος. Τελικά αποφοίτησε το 1948.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός στην Ελλάδα στο θέατρο, σε έργα του Ίψεν, του Σαίξπηρ και της κλασικής ελληνικής τραγωδίας, πριν περάσει στον κινηματογράφο το 1951. Συνέχισε να εμφανίζεται κατά καιρούς στο θέατρο, μεταξύ άλλων στο Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο στην Αθήνα το 1958 και στη Νέα Υόρκη στο έργο «Ο ηλίθιος» του Ντοστογιέφσκι και στο «Inherit the Wind» των Τζερόμ Λόρενς και Ρόμπερτ Ε. Λι. Το 1968 έπαιξε στην «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» στο Circle in the Square Theatre του Μπρόντγουεϊ και το 1973 στη «Μήδεια».

Επίσης, στη Νέα Υόρκη έπαιξε στις «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη. Η παράσταση ανέβηκε τον Σεπτέμβριο του 1980 και την παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, η Τζάκι Κένεντι.

Μετά τον πρόσφατο χαμό της Ειρήνης Παπά, πολλές φωτογραφίες δημοσιεύονται. Σε μία από αυτές βλέπουμε την άλλοτε πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών να της δίνει συγχαρητήρια μετά την παράσταση.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε η Ελενα Μακρή Λυμπέρη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα διαβάζουμε: «Η Τζάκι Κένεντι δίνει τα συγχαρητήρια της στην Ειρήνη Παπά μετά την παράσταση των «Βακχών» του Ευρυπίδη στη Νέα Υόρκη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη τον Σεπτέμβριο του 1980. «Διδάχθηκα την ασέβεια από τον πατέρα μου. Με έμαθε πως υπάρχει μόνο μία αριστοκρατία, του πνεύματος. Δεν υπάρχουν κύριοι και επίσημοι, αλλά άνθρωποι. Με έμαθε ότι ο σεβασμός με υποτιμάει, ενώ η αγάπη με εξυψώνει» είχε πει η αξέχαστη Ελληνίδα ηθοποιός σε συνέντευξή της».

Δείτε τη φωτογραφία