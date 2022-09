Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίτιμη Διδάκτορας η Αντιπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α Carolyn Maloney

Η Carolyn Maloney Αντιπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας κ. Ιγνατία Φαρμακοπούλου (Σύνταξη κειμένων: Στυλιανή Ν. Τσεσμελή, Λέκτορας & Ιγνατία Φαρμακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας), ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα από την Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη και η περιένδυσή της από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της τιμώμενης με τίτλο: «Máthisi: The Power of Learning in the United States Congress and the U.S.-Greece Relationship».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (αρχείο pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://youtu.be/mBv2AHIgmm0



Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση φωτογραφίζεται, βιντεοσκοπείται και μεταδίδεται διαδικτυακά. Μέρος του υλικού θα χρησιμοποιηθεί για το αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών και για την δημόσια προβολή της εκδήλωσης.

