Σε επανέκδοση στα Ελληνικά σινεμά το αριστουργηματικό φιλμ "Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων" με τον Κάρι Γκραντ

Μία πραγματικά ξεχωριστή επανέκδοση στα θερινά σινεμά, του φετινού καλοκαιριού είναι η αριστουργηματική ταινία του μετρ του σασπένς, Άλφρεντ Χίτσκοκ, παραγωγής του μακρινού 1959, αλλά αγέραστη και αξεπέραστη στο πέρασμα του χρόνου, με τίτλο «North by Northwest – Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων» με πρωταγωνιστές τον γοητευτικό σταρ του παλιού Χόλιγουντ Κάρι Γκραντ (1904-1986) και την Εύα Μαρί Σεντ καθώς και τους Τζέιμς Μέισον, Τζέσι Ρόις Λάντις και Μάρτιν Λαντάου.

Το διάρκειας 130 λεπτών φιλμ που λέγεται πως επηρέασε με το στυλ του τη δημιουργία των ταινιών Τζέιμς Μποντ, ξαναβγήκε στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 21/7/2022 σε διανομή Summer Classics.

Γυρίστηκε ένα χρόνο πριν ο Χίτσκοκ κάνει το περίφημο φιλμ τρόμου «Ψυχώ» και μόλις κυκλοφόρησε, μεγάλα έντυπα όπως το The New Yorker και οι The New York Times το χαρακτήρισαν ως αριστούργημα, ένα εξαίσιο μείγμα κωμωδίας και σοφιστικέ αυτο-παρωδίας.

Η ταινία έκανε μεγάλη επιτυχία και γενικά θεωρείται από τις πιο «κανονικές» ταινίες του πολυμήχανου Χίτσκοκ, ο οποίος παρότι είχε «πρεσαριστεί» από τον ηθοποιό Τζέιμς Στιούαρτ, πρωταγωνιστή της προηγούμενης επιτυχίας του “Vertigo – Δεσμώτης του ιλίγγου”, ήθελε διακαώς για το νέο του φιλμ τον Κάρι Γκραντ και τα κατάφερε. Μάλιστα ο Γκραντ παρότι ήδη τότε στα 55 του χρόνια, ήταν εξαιρετικός στον ρόλο του Roger Thornhill.

Όπως γράφει το flix.gr στην κριτική του, ένας άντρας βρίσκεται στη μέση του πουθενά. Σικάτος, γοητευτικός, κουστουμαρισμένος δεν κολλάει με το τοπίο. Λεωφορείο τον έχει μόλις αποβιβάσει σ' επαρχιακό δρόμο της Ιντιάνα, ανάμεσα σε ξερότοπους και χωράφια με καλαμπόκια. Είναι ο Ρότζερ Θόρνχιλ και τον παρακολουθούμε εδώ και ώρα σε μία ιστορία που τον θέλει να προσπαθεί να ξεφύγει από τα πυρά αντίπαλων κατασκόπων, μίας μυστηριώδους φιλορωσικής (βρισκόμαστε εξάλλου στα τέλη των 50ς εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου) οργάνωσης με αρχηγό τον Φίλιπ Βαντάμ (στο ρόλο ο Τζέιμς Μέισον). Όταν είσαι όμως στη μέση του πουθενά, με ανοιχτούς ορίζοντες τριγύρω, τουλάχιστον δεν κινδυνεύεις.

Από που θα μπορούσαν να σου επιτεθούν; Δεν υπάρχει ψυχή. Μέχρι που ένα ποτιστικό αεροπλάνο κάνει την εμφάνισή του στο βάθος. Πλησιάζει στοχευμένα - όχι για να ποτίσει τα ξερά καλαμπόκια, όπως αρχικά πιστεύαμε, αλλά να βουτήξει και να επιτεθεί στον ήρωα.

Ότι ακολουθεί έχει γράψει ανεξίτηλα ως σκηνή ανθολογίας στην κινηματογραφική ιστορία και σίγουρα ακόμα κι αν δεν έχετε δει την ταινία, γνωρίζετε την χαρακτηριστική σκηνή που μάλιστα γυρίστηκε πολύ πειστικά με εφέ, όπου τον Κάρι Γκραντ καταδιώκει ένα αεροπλάνο! Ευτυχώς ο Γκραντ τότε δεν κινδύνεψε καθόλου καθώς έκανε πως έτρεχε ενώ ήταν μέσα στο σετ ενός στούντιο. Η ταινία περιλαμβάνει και σκηνές στο μνημείο του Mount Rushmore που κι αυτές γυρίστηκαν με τρυκ από τον μέγα Χίτσκοκ.

Αριστουργηματικό φιλμ, από τις λαμπρές σελίδες του παλιού Χόλιγουντ με το ευφυές σενάριο να το υπογράφει ο Ernest Lehman ενώ ο Χίτσκοκ ήταν και παραγωγός.

Η ταινία προτάθηκε για 3 βραβεία Όσκαρ καλύτερου μοντάζ, καλλιτεχνικής διεύθυνσης και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου στα 32α Όσκαρ. Ο Χίτσκοκ για την συγκεκριμένη ταινία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Ενδεχομένως η ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ