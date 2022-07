Η υψηλότερη θερμοκρασία την Ελλάδα δεν καταγράφηκε στον φονικό καύσωνα του '87 αλλά 10 χρόνια πριν με 48 βαθμούς Κελσίου!

Για να καταλάβετε, ο φονικότερος καύσωνας ήταν τον Ιούλιο του 1987 (19 με 27/7), όταν οι 45° C στην Ελευσίνα και οι 44° C στη Ν. Φιλαδέλφεια –σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους παράγοντες– οδήγησαν στον θάνατο 1300 ανθρώπους, οι περισσότεροι στην Αττική.

Το ρεκόρ υψηλότερης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας όλων των εποχών σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου 1977 στο Τατόι, όταν το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου! Ανάλογος όμως ήταν και ο καύσωνας στο διάστημα 20-26 Αυγούστου 1958, όπου στα Τρίκαλα ο υδράργυρος έδειξε 47,2° C και στη Λάρισα 45° C, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 600 άνθρωποι!

Το διάστημα 17-20 Ιουλίου 1973, στη Λαμία ο υδράργυρος έδειξε 46,5° C και στην Ελευσίνα 46,4° C ενώ στις 23-28 Ιουνίου 2007, το θερμόμετρο έδειξε στο Αργος 46,4° C και στη Ν. Φιλαδέλφεια 46,2° C. Εκείνες τις μέρες κάηκε μεγάλο μέρος του Δρυμού της Πάρνηθας.