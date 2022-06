Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 17 Ιουνίου το διήμερο 1ο Συνέδριο IMPACT 2022

Ξεκινά την Παρασκευή 17 Ιουνίου το διήμερο 1ο Συνέδριο IMPACT 2022 (Innovation to the Market PAtras Conference on Technology transfer), το οποίο θα πραγματοποιηθεί, στην Πάτρα.

Οι εργασίες του υβριδικού Συνεδρίου που διοργανώνουν το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, η εφημερίδα Γνώμη και ο ΣΤΕΔΕ με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα φιλοξενηθούν στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών – Εκδόσεων, ενώ όλες οι συνεδρίες θα μεταδίδονται απευθείας μέσω του διαδικτύου και των social media των διοργανωτών φορέων.

Οι κεντρικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου IMPACT 2022 είναι:

• Οικοσυστήματα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων

• Οικονομία - Υποδομές

• Εκπαίδευση - Διοίκηση – Τεχνολογία.

Η εναρκτήρια εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 6 μ.μ. με τη συνεδρία «Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή» με κεντρικό εισηγητή – συντονιστή τον Δημήτρη Σερπάνο, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου IMPACT 2022 το οποίο θα αποτελέσει «σταθμό» στην εδραίωση σημαντικών συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών, παραγωγικών, ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών φορέων με την επιχειρηματικότητα και τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 18 Ιουνίου με τις συνεδρίες «Έρευνα και Υποδομές», «Η οικονομία την επόμενη μέρα, Προβλέψεις-Αναλύσεις» και «Εκπαίδευση - Διοίκηση και Τεχνολογία».

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρασκευή 17.6.2022

11:00-11:30 Προσέλευση - Εγγραφές - welcome coffee

11:30-13:00 1η Συνεδρία: «Οικοσύστημα μεγάλων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα»

Συντονιστής: Δ. Αβραμίδης

• Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και καινοτομίας Δυτικής Έλλάδας

«Αναπτυξιακό πρόγραμμα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

• Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος ΣΕΒΠΕ & ΔΕ

• Νίκος Πάνος, PWC

«Παρουσίαση του PwC Technology & Innovation Hub Πάτρας και ο ρόλος του στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας»

• Renato Tzeferacos - Partner in Consulting, Deloitte

"Perspective on the war between talent: the traits of the modern engineer"

• Γεώργιος Τσώλης - Distinguished Engineer, CITRIX «10 έτη επίμονης παρουσίας της Citrix στη (Δυτική) Ελλάδα»

• Κ. Σβούκας - Patras Branch Manager, Netcompany-IntraSoft «Παρουσίαση της Netcompany-Intrasoft καιτηςσύνδεσήςτηςμετηνΠάτρα

• Ι.Κικίδης, Program Manager και Ι. Παπανίκος, QA Group Manager-Renesas Electronics Corporation

«30 Χρόνια Έρευνας και Καινοτομίας στην Πάτρα»

Συζήτηση-Τοποθετήσεις Συνέδρων.

13:00-13:30 Coffee break

13:30-15:00 2η Συνεδρία: «Οικοσύστημα μικρών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα»

Συντονιστής: Τέτα Γιαννάρου

• Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ *

• Χάρης Ανδρικόπουλος, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

• Στέλιος Κουτρουμπίνας - Διευθύνων Σύμβουλος, MEAZON Α.Ε.

«Καινοτόμες Λύσεις για έξυπνες Πόλεις και έξυπνες Περιφέρειες από την ΠΔΕ για την Παγκόσμια Αγορά»

• Βασίλης Τουντόπουλος, Managing Partner MPDO Management Consultants

«Οι κόμβοι επιχειρηματικότητας και η πρακτική άσκηση ως εργαλεία μεταφοράς τεχνογνωσίας»

• Βαγγέλης Τσιμπλοστεφανάκης – Διαχειριστής THINK SMART ΙΚΕ

«Συνεισφορά των χρηματοδοτικών εργαλείων στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος των μικρών επιχειρήσεων. Αποτίμηση και προοπτικές»

Συζήτηση-Τοποθετήσεις Συνέδρων

15:00-16:00 Lunch break

16:00-17:30 3η Συνεδρία: «Διανοητική Ιδιοκτησία (IP) Νομική Προστασία»

Συντονιστής: Διονύσης Ζακυνθινός

• Παπαδόπουλος Τάκης, Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΕ

• Θανάσης Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

• Μαρίνος Σκανδάμης, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης

«Ποινική προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας»

• Δημήτριος Σταφυλάς, προϊστάμενος του τμήματος εφευρέσεων πληροφορικής και επικοινωνιών και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

«Η προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»

• George Lykourezos, Partner I Carter, DeLuca & Farrell LLP

«US Trademark and Patent Protection Strategies for European Startups»

• Περικλής Πασχάκης, Δικηγόρος GDPR

«Σύγχρονες Τεχνολογίες και Προσωπικά Δεδομένα»

Συζήτηση-Τοποθετήσεις Συνέδρων

17:30-18:00 Coffee break

18:00-20:00 Επίσημη Έναρξη - Κεντρική Συνεδρία: «Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή»

Κεντρικός Εισηγητής - Συντονιστής: Δημήτρης Σερπάνος, Πρόεδρος ΙΤΥ-Ε

• Γιάννης Χρ. Χριστόπουλος, Εκδότης Εφημερίδας «Γνώμη»

• Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

• Μιχάλης Χρηστάκης, πρόεδρος ΣΤΕΔΕ

• Γιώργος Παπανδρέου, Πρώην Πρωθυπουργός Ελληνικής Δημοκρατίας

• Ανδρέας Κατσανιώτης, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό

• Χριστίνα Αλεξοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας Νέα Δημοκρατία

• Ιάσωνας Φωτήλας, Βουλευτής Αχαΐας Νέα Δημοκρατία

• Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ

• Κώστα Μάρκου, Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ

• Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας ΚΚΕ

• Κωνσταντίνος Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων.

Σάββατο 18.6.2022

9:00-9:30 Welcome coffee

9:30-11:00 5η Συνεδρία : «Έρευνα και Υποδομές»

Συντονιστής: Χαράλαμπος Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας

• Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

• Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΔΕ

• Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

«Η υστέρηση υποδομών στη Δυτική Ελλάδα τροχοπέδη στην ανάπτυξη της»

• Φώτης Κατριβέσης, Πρόεδρος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)

«Καινοτομία στην παραγωγή και στις Υποδομές»

• Παναγιώτης Τσώνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΠΑ

«Ο μετασχηματισμός του Λιμένα Πάτρας σε κόμβο του συστήματος συνδυασμένων μεταφορών και εμπορίου της Ανατολικής Μεσογείου»

Συζήτηση-Τοποθετήσεις Συνέδρων

11:00-11:30 Coffee break

11:30-13:00 6η Συνεδρία: «Η οικονομία την επόμενη μέρα, Προβλέψεις-Αναλύσεις»

Συντονιστής: Φώτης Καλύβας

• Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ

• Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος Περ. Τμήματος Οικονομικού Επιμελητηρίου ΒΔ Πελ/σου και Δυτικής Ελλάδας

• Παναγιώτης Τσάκαλος, Σύμβουλος Έργου, ICAP Advisory Ανάδοχος Έργου Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

«Μηχανισμός στήριξης επιχειρηματικότητας Λύσεις και υπηρεσίες – Βασικά οικονομικά μεγέθη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

• Δημήτρης Δημητρίου, CPA AUDITORS

«Ταμείο Ανάκαμψης και Αναπτυξιακός Νόμος. Ευκαιρίες και Απειλές»

• Γιώργος Κορέλλης, PHOENIXPRO LTD

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός, μύθοι και πραγματικότητα»

Συζήτηση-Τοποθετήσεις Συνέδρων

13:00-14:00 lunch break

14:00-16:30 6η Συνεδρία: «Εκπαίδευση - Διοίκηση και Τεχνολογία»

Συντονιστής: Δημήτρης Σερπάνος

• Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας (tbc)

• Οδυσσέας Ζώρας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

«Δράσεις καινοτομίας του ΕΑΠ για το οικοσύστημα της Δυτικής Ελλάδας»

• Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Νέες προοπτικές και εργαλεία στη σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας»

• Δημήτρης Μούρτζης, Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ, Παν/μιο Πατρών

«Το Πανεπιστήμιο Πατρών πόλος προώθησης της διασύνδεσης Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας (Society 4.0)»

• Σταύρος Κουμπιάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Πρύτανης

«Ελληνικό Πανεπιστήμιο: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Mini coffee break

• Βασίλης Μπουργανός, Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

«Καινοτομικές δράσεις στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και σύνδεση με κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις»

• Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

«Ο ρόλος του ΙΝΒΙΣ / ΕΚ ΑΘΗΝΑ στον ψηφιακό μετασχηματισμό βιομηχανιών και οργανισμών»

• Βασίλειος Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικό Πάρκο

«Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών για την ενίσχυση της Καινοτομίας»

Συζήτηση-Τοποθετήσεις Συνέδρων.