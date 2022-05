Από την Πέμπτη 19/5 στο Αίγιο τα φιλμ "Η Τελευταία Μονομαχία" και "Συνέβη στο Σόχο"

Με 2 ταινίες συνεχίζει το πρόγραμμά του ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων» στο γειτονικό Αίγιο τη νέα σινε - εβδομάδα, από την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, έχοντας παράλληλα και μια έκπληξη για τους σινεφίλ, καθώς με ένα εισιτήριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν και την απογευματινή και την βραδινή προβολή.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρέφει στο ιστορικό έπος μετά τον «Μονομάχο» και το «Βασίλειο των Ουρανών», βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και ξετυλίγει την αφήγηση της τελευταίας επίσημης μονομαχίας στη Γαλλία, στα μέσα του Εκατονταετούς Πολέμου, στην ταινία «Η Τελευταία Μονομαχία - The Last Duel», ενώ ο Έντγκαρ Ράιτ μας μεταφέρει στη φαντασμαγορική δεκαετία του ’60 με το νέο του ψυχολογικό, δραματικό θρίλερ «Συνέβη στο Σόχο - Last Night in Soho» και πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ Τζόι.

Η τελευταία Μονομαχία - The Last Duel

Το ιστορικό αυτό έπος διαδραματίζεται στα μέσα του Εκατονταετούς Πολέμου και πραγματεύεται την καθεστηκυία εξουσία των ανδρών, τις αδυναμίες της δικαιοσύνης και τη δύναμη και το σθένος μιας γυναίκας που είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί ολομόναχη την αλήθεια. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει μακροχρόνιες εικασίες για την τελευταία επίσημη μονομαχία στη Γαλλία ανάμεσα στον Jean de Carrouges (Matt Damon) και τον Jacques Le Gris (Adam Driver), δύο φίλων που κατέληξαν να γίνουν άσπονδοι εχθροί. Ο Carrouges είναι ένας αξιοσέβαστος ιππότης, διάσημος για τη γενναιότητά του και τις εξαιρετικές του ικανότητες στο πεδίο της μάχης. Ο Le Gris είναι ένας Νορμανδός ακόλουθος, του οποίου η ευφυΐα και η ευφράδεια τον καθιστούν έναν από τους πλέον αξιοθαύμαστους ευγενής στα δικαστήρια.

Όταν η σύζυγος του Carrouges, η Marguerite (Jodie Comer), δέχεται βίαιη επίθεση από τον Le Gris, μια κατηγορία την οποία εκείνος αρνείται, εκείνη δεν δέχεται να παραμείνει σιωπηλή και κατηγορεί ευθέως τον κακοποιητή της, μια πράξη απαράμιλλου θάρρους που θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο. Η επακόλουθη μονομαχία μέχρι θανάτου θέτει τη μοίρα και των τριών στα χέρια του Θεού.

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ. Πρωταγωνιστούν οι: Ματ Ντέιμον, Τζόντι Κόμερ, Άνταμ Ντράιβερ, Μπεν Άφλεκ.

Διάρκεια: 152 λεπτά.

Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών.

«Η Τελευταία Μονομαχία» είχε παιχθεί και στην Πάτρα το περασμένο φθινόπωρο.

Συνέβη στο Σόχο -Last Night in Soho

Tο νέο ψυχολογικό, δραματικό θρίλερ του Έντγκαρ Ράιτ (του φιλμ Baby Driver), γύρω από την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που έχει πάθος με το σχέδιο μόδας και που αποκτά μυστηριωδώς την ικανότητα να ταξιδέψει στο χρόνο και να βρεθεί στην καρδιά της δεκαετίας του 1960 στο Λονδίνο. Εκεί, συναντά το απρόσμενο είδωλο με το οποίο θα πάθει εμμονή, μια εκθαμβωτικά γοητευτική pop τραγουδίστρια που κάνει τα πρώτα της βήματα στα καταγώγια του περιβόητου «swinging London». Όμως, το υποσχόμενο Λονδίνο της δεκαετίας του ‘60 θα αποδειχθεί ότι δεν είναι ο παράδεισος που φαίνεται με την πρώτη ματιά και ο ψυχικός της κόσμος θα αρχίσει να καταρρέει με συνταρακτικές συνέπειες.

Σκηνοθεσία: Έντγκαρ Ράϊτ.

Πρωταγωνιστούν οι: Τομασίν ΜακΚένζι, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Ματ Σμιθ, Νταϊάνα Ριγκ, Τέρενς Σταμπ.

Διάρκεια: 117 λεπτά.

Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 18 ετών.

Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών

Από την Πέμπτη 19 έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου

18:45: Η Τελευταία Μονομαχία

21:30: Συνέβη στο Σόχο

Από το Σάββατο 21 έως και την Κυριακή 22 Μαΐου

21:00: Ματίλντα (Πρότυπο Ωδείο Αιγίου)

Από την Δευτέρα 23 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

19:15: Συνέβη στο Σόχο

21:30: Η Τελευταία Μονομαχία.

*Γενική είσοδος: 5 ευρώ

(με ένα εισιτήριο μπορείτε να δείτε δύο ταινίες).