Παναγιώτα Χριστιά: Μια Πατρινιά στη Νέα Υόρκη με «οδηγό» την καρδιά- Το αμερικανικό όνειρο, η επιτυχία, ο covid στις ΗΠΑ και η νοσταλγία

Η Παναγιώτα Χριστιά ακολούθησε τον δρόμο της καρδιάς της και αυτό έχει κυριολεκτική και μεταφορική διάσταση. Κυνήγησε το δικό της αμερικανικό όνειρο, το οποίο περνά από την ιατρική και συγκεκριμένα από την καρδιολογία. Μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή της Πάτρας, πήγε στη Νέα Υόρκη όπου ξεκίνησε έρευνα στην καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο Albert Einstein College of Medicine και σήμερα εργάζεται ως Επιμελήτρια και Επίκουρη Καθηγήτρια Καρδιολογίας, στο Icahn School Of Medicine at Mount Sinai στο Manhattan.

Την ίδια ώρα περιγράφει τις εφιαλτικές σχεδόν στιγμές της πανδημίας του κορωνοϊού στη Νέα Υόρκη. «Υπήρξαν μέρες που δεν είχαμε αναπνευστήρες, μάσκες, βασικά είδη πρώτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και φαρμάκων. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο είχαμε βοήθεια από το ιατρικό προσωπικό του στρατού, το οποίο, επίσης, μας είχε προμηθεύσει με αναπνευστήρες αρκετά παλιάς τεχνολογίας, που υπήρχαν στις αποθήκες για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση πολέμου».

Αρχικά θα ήθελα να αναφέρουμε κάποια πράγματα για τις σπουδές σας και για το πού μένετε και εργάζεστε σήμερα.

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα και παρέμεινα στην πόλη κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων. Μετά την αποφοίτησή μου από την Ιατρική Σχολή της Πάτρας αναχώρησα για την Νέα Υόρκη όπου ξεκίνησα έρευνα στην καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο Albert Einstein College of Medicine. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσα την ειδικότητα της παθολογίας στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα όπου και παρέμεινα για ένα ακόμα χρόνο σαν Chief Resident του προγράμματος, μια θέση τιμητική που συνήθως δίνεται στους δύο με τέσσερις καλύτερους ειδικευόμενους του προγράμματος. Συνέχεια είχε η ειδικότητα της καρδιολογίας στο Icahn School Of Medicine at Mount Sinai στο Manhattan και εξειδικεύτηκα στην αξονική και μαγνητική καρδιάς. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής μου, έχω παραμείνει στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο και συνεχίζω να εργάζομαι ως Επιμελήτρια και Επίκουρη Καθηγήτρια της Καρδιολογίας.

Πώς είναι να ζεις στη Νέα Υόρκη; Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά σε σχέση με το να ζεις και να εργάζεσαι ως γιατρός στην Ελλάδα;

«Το να ζεις στη Νέα Υόρκη είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν είναι τυχαίο που και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι αναφέρουν ότι, αν καταφέρεις να επιβιώσεις στη Νέα Υόρκη, μπορείς να επιβιώσεις παντού. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη και απαιτητική και σίγουρα απέχει πολύ από αυτό που έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του από τις ταινίες ή τις σειρές. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, οι απαιτήσεις της δουλειάς τρομερές και ο ανταγωνισμός τεράστιος. Από την άλλη πλευρά, όμως, η Νέα Υόρκη είναι πολυπολιτισμική και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει εδώ σημεία ταύτισης. Όσον αφορά στην άσκηση της ιατρικής, τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την Ελλάδα. Ο αριθμός των ασθενών που περιθάλπουμε σε καθημερινή βάση είναι πολύ μεγαλύτερος, η ιεραρχία κατά τη διάρκεια της ειδικότητας είναι αυστηρή, αλλά υπάρχει περισσότερη βοήθεια όσον αφορά στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Τα πρώτα χρόνια της ειδικότητας δούλευα 6 μέρες τη βδομάδα. Για μένα προσωπικά αυτό που ήταν το πιο συναρπαστικό στην άσκηση της ιατρικής, ερχόμενη από μία αρκετά μικρή και σχετικά ομοιογενή χώρα, ήταν και είναι η δυνατότητα να θεραπεύεις ασθενείς από όλες τις φυλές του κόσμου και να βλέπεις ασθένειες που στην Ελλάδα διάβαζα μόνο στα βιβλία της ιατρικής, όπως επίσης η δυνατότητα να περιθάλπω μεταμοσχευμένους ασθενείς ή ασθενείς με τεχνητή καρδιά».

Ποιοι σας λείπουν περισσότερο και τι αγαπάτε στην Πάτρα; Tην επισκέπτεστε συχνά;

«Από την Πάτρα μού λείπουν περισσότερο οι γονείς μου, οι παιδικές μου φίλες από το σχολείο και τη σχολή, που τυχαίνει μερικές να είναι και κουμπάρες μου. Αγαπώ πολύ την πόλη και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μεγάλωσα και σπούδασα στην Πάτρα. Πριν αποκτήσω οικογένεια, επισκεπτόμουν την Ελλάδα και την Πάτρα δύο με τρεις φορές το χρόνο, δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω του Covid-19 επισκεπτόμαστε την Πάτρα μια φορά το χρόνο».