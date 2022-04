Άκης Πετρετζίκης: Βόλτα με τον 9 μηνών γιο του

Ο Άκης Πετρετζίκης είναι ένας ευτυχισμένος μπαμπάς, εκτός από ένας επιτυχημένος σεφ και επιχειρηματίας. Το πρωί της Πέμπτης, εκμεταλλευόμενος τον ηλιόλουστο καιρό, πήρε την σύζυγό του Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και τον εννέα μηνών γιο τους για μία βόλτα στην εξοχή.

Η εγκυμονούσα Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ απαθανάτισε μπαμπά και γιο σε μία από τις πιο τρυφερές φωτογραφίες που έχει αναρτήσει ο Άκης Πετρετζίκης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. «Father and son under the sun! *Photo credits to mum (Μπαμπάς και γιος κάτω από τον ήλιο! Η φωτογραφία είναι από τη μαμά)» έγραψε στη λεζάντα ο Άκης Πετρετζίκης, με τους διαδικτυακούς του φίλους να του κάνουν δεκάδες κολακευτικά σχόλια!