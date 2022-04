Ο ΕΟΦ ανακαλεί σαμπουάν και καλλυντικά προϊόντα – Διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση

Την ανάκληση καλλυντικών προϊόντων αποφάσισε ο ΕΟΦ, καθώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), κοινοποιείται η «ανάκληση όλων των παρτίδων των καλλυντικών προϊόντων OASIS BED BATH – PACK OF 10, CONTI CONTINENCE CARE – PACK OF 25, CONTI FLASHMEE – PACK OF 50 & OASIS RINSE FREE SHAMPOO CAP, καθώς διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση σε ορισμένες παρτίδες των ανωτέρω προϊόντων.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ, η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν», καταλήγει η απόφαση του ΕΟΦ.