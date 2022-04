Πάτρα: Από οριζόντια... κάθετα- Τι άλλαξε με κρουαζιερόπλοιο στο παλιό λιμάνι

Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.Κάτι τέτοιο θυμίζει η μετακίνηση του κρουαζιερόπλοιου που έχει ξεμείνει στο παλιό λιμάνι της Πάτρας στο ύψος του επιβατικού σταθμού Π. Κανελλόπουλος. Τουλάχιστον άνοιξε η θέα στο σημείο και πια το μάτι μπορεί να ατενίζει πιο ελεύθερα τον Πατραϊκό. Το κρουαζιερόπλοιο μετακινήθηκε νωρίτερα εκεί που αράζουν τα εμπορικά πλοία και πλέον είναι κάθετα προς την ακτή.

Το Queen of the Oceans είναι ελλιμενισμένο στο Βόρειο λιμάνι από τον Ιούλιο του 2020 και είναι ελληνικών συμφερόντων.Tο OCEANA - όπως λεγόταν αρχικά το πλοίο- βαπτίστηκε QUEEN OF THE OCEANS, έγιναν διαδικασίες μετάβασης σε άλλη ιδιοκτησία και από τότε παραμένει ακινητοποιημένο μπροστά από τον σταθμό υποδοχής Μελίνα Μερκούρη.



Στη φωτογραφία 1 το πλοίο να ρυμουλκείται μακριά από την προβλήτα.

Στη φωτογραφία 2 η νέα θέση του

φωτογραφίες Ανδρέας Αποσκίτης (Ομάδα Πάτρα αυτά που δε λέγονται)