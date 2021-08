Το κρουαζιερόπλοιο που έδεσε για "πάντα" στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Πάνω από 1 χρόνο παραμένει αγκυροβολημένο στην Πάτρα το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Queen of the Oceans που βρίσκεται μπροστά από το σταθμό Μελίνα Μερκούρη. Το Queen of the Oceans είναι ελλιμενισμένο στο Βόρειο λιμάνι από τον Ιούλιο του 2020 και είναι ελληνικών συμφερόντων.

Αρχικά θεωρούνταν πως το κρουαζιερόπλοιο κρατά «δεμένο» η πανδημία και φιλοξενείται εκεί μέχρι να τελειώσει η υγειονομική κρίση ώστε να σαλπάρει ξανά.

Tο OCEANA - όπως λεγόταν αρχικά το πλοίο- βαπτίστηκε QUEEN OF THE OCEANS, έγιναν διαδικασίες μετάβασης σε άλλη ιδιοκτησία και από τότε παραμένει ακινητοποιημένο μπροστά από τον σταθμό υποδοχής Μελίνα Μερκούρη.

Είναι ωστόσο αξιοπερίεργο που δεν εμπλέκεται εως σήμερα σε ταξίδια κρουαζιέρας, τη στιγμή που αυτά δεν απαγορεύονται, ενώ κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αποπλεύσει από το λιμάνι.