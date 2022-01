Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Καθηγητής Βιοχημείας Νικόλαος Καραμάνος Πρόεδρος του Δ. Σ. της ΕΕΒΜΒ

To Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τον Καθηγητή Βιοχημείας κ. Νικόλαο Καραμάνο, για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), για τη διετία 2022-2023. H Επιστημονική Εταιρεία με σημαντική 50-χρονη ιστορία και με περισσότερα από 2000 μέλη, διακεκριμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στην εξέλιξη της έρευνας, την εκπροσώπηση των Ελλήνων Βιοχημικών και Μοριακών Βιολόγων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η International Union of Biochemistry and Molecular Biology και η Federation of European Biochemical Societies, τη συμμετοχή των μελών της σε σημαντικές επιτροπές στους Διεθνείς οργανισμούς, τις διοργανώσεις διεθνών εκδηλώσεων σε επιστημονικά-εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου στις Μοριακές Επιστήμες Ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανελλήνιο συνέδριο Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, το οποίο θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα επιστημονικά συνέδρια, το 2022 θα διοργανωθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος.