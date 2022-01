Γ. Οικονόμου: Προχωρούμε στο άνοιγμα των σχολείων, όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη

Για το άνοιγμα των σχολείων και τις συνθήκες που διαμορφώνονται για ασφαλή επάνοδο στα θρανία, τους διαγνωστικούς ελέγχους, τους εμβολιασμούς αλλά και για τα σενάρια πρόωρων εκλογών μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Mega ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Επισήμανε ότι τα σχολεία ανοίγουν αφού έχουν σταθμιστεί «όλα τα δεδομένα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της μετάλλαξης ”Ο”, που έχει μεν αυτή την πολύ γρήγορη μεταδοτικότητα, αλλά δεν προκαλεί πολλές νοσηλείες ούτε δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως φαίνεται και από τα δεδομένα στο εξωτερικό και από τη χώρα» ενώ τόνισε τη σημασία του εκτεταμένου διαγνωστικού ελέγχου προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν κρούσματα μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. «Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά σε ένα περιβάλλον πανδημίας είναι πιο προστατευμένα μέσα στο σχολικό περιβάλλον, απ' ό,τι έξω από αυτό. Τα σχολεία ανοίγουν και για λόγους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η δια ζώσης εκπαίδευση είναι ό,τι πιο σημαντικό και ασύγκριτα καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Προχωρούμε στο άνοιγμα των σχολείων, όπως κάνει και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει ανοίξει, είτε από την περασμένη εβδομάδα, είτε από αύριο».

Εξήγησε επίσης πως «το 50%+1 είναι ένα όριο το οποίο έχει τεθεί βάσει υγειονομικών και εκπαιδευτικών λόγων. Αφενός μεν διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η τάξη ή τμήμα όταν τα μισά παιδιά λείπουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αφετέρου διότι η μεταδοτικότητα της ”Ο” είναι τέτοια που σε οποιοδήποτε άλλο μικρότερο ποσοστό στην ουσία θα ήταν σαν να λέγαμε ότι τα σχολεία δεν θα άνοιγαν. Εάν παρατηρηθεί ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες προσαρμογές συνολικά στο πρωτόκολλο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, θα είμαστε σε εγρήγορση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το 50%+1 λειτούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα με μεταλλάξεις, οι οποίες δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά της γρήγορης μετάδοσης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «επειδή ακριβώς δεν είναι ίδιες οι συνθήκες τόσο για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, όσο και για να συνεχίσουν, έχουμε ένα πάρα πολύ πιο αυστηρό, τακτικό και συχνό testing για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους». «Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κρούσμα, δεν θα εξετάζονται πλέον καθημερινά μόνο τα παιδιά που καθόντουσαν πολύ κοντά στο κρούσμα, αλλά όλο το τμήμα» προσέθεσε και επισήμανε:

«Μέχρι χθες το βράδυ 1.342.000 δικαιούχοι από τους 1.500.000 περίπου είχαν προμηθευτεί τα self test. Ένα ποσοστό της τάξεως του 90%. Αυτό σημαίνει, εάν υπολογίσει κανείς ότι έχουμε 81.000 τμήματα, ότι περίπου ένας ή δύο δικαιούχοι ανά τμήμα δεν έχουν προμηθευτεί τα self test. Και γι' αυτό υπάρχει μέριμνα με τις διευθύνσεις των σχολείων. Έχουν δοθεί από το υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα οι κατάλληλες οδηγίες. Οι διευθυντές θα μεριμνήσουν, έτσι ώστε οι λίγοι που δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν μέχρι τώρα το self test να το πάρουν. Αυτή τη φορά, υπήρξε τεράστια ανταπόκριση. Ήταν η μεγαλύτερη ανταπόκριση μέχρι τώρα σε όλες τις φάσεις που έχουν προσφερθεί δωρεάν self test».