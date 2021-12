Καταφθάνει 6 Ιανουαρίου 2022 στην Ελλάδα το φιλμ “Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα - The King's Man”

Καθώς οι χείριστοι τύραννοι της Ιστορίας και κάποιες από τις πλέον εγκληματικές διάνοιες συγκεντρώνονται για να συνωμοτήσουν για έναν πόλεμο που θα σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους, ένας άνδρας πρέπει να καταφέρει να τους σταματήσει και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός του. Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας “Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα - The King's Man” που μας καλεί να ανακαλύψουμε από πού ξεκίνησε η πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών.

Σκηνοθεσία: Matthew Vaughn

Πρωταγωνιστούν οι: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Charles Dance.

Παραγωγή: Matthew Vaughn, David Reid, Adam Bohling

Εκτελεστική παραγωγή: Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn, Ralph Fiennes.

Η ταινία είναι βασισμένη στο κόμικ "The Secret Service" των Mark Millar και Dave Gibbons, μια ιστορία του Matthew Vaughn σε σενάριο των Matthew Vaughn & Karl Gajdusek. Όπως έχουμε ξαναγράψει, πρόκειται για την 3η ταινία του κατασκοπικού franchise με στοιχεία περιπέτειας και κωμωδίας, Kingsman και όπως γράφει η Wikipedia, το νέο φιλμ λειτουργεί ως prequel στο «Kingsman: The Secret Service» του 2014 και στο «Kingsman: The Golden Circle» του 2017 που είχαν προβληθεί και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Η ταινία “Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα - The King's Man” ξεκίνησε ήδη το ταξίδι της στις Αμερικάνικες αίθουσες τις ημέρες των Χριστουγέννων και οι εισπράξεις της το πρώτο 5νθήμερο της ήταν 10 εκατ. δολάρια συν άλλα 7 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο φιλμ θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 σε διανομή από την εταιρεία Feelgood.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ