Christmas Discoball- To glamourous event επιστρέφει!

To Christmas Discoball είναι ένα από τα event που αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη την περίοδο των Χριστουγέννων με μεγάλη προσέλευση κόσμου η οποία το καθιστά ένα από τα must των εορτών και της διασκέδασης. Φέτος το Christmas Discoball- επανέρχεται δυναμικά στο Beau Rivage – Public House Ρ. Φεραίου 79. Η ατμόσφαιρα της εκδήλωσης θα έχει, ένα glamourous χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα, μουσική Disco που μας μεταφέρει στην αστραφτερή εποχή των 70`s, welcome drinks, free drinks, free finger food, late night pasta με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων.

Disco tunes:

Πάνος Μπουγιούκος

Πάνος Σιαμπάνης

Κόστος πρόσκλησης: 30.00€

Έναρξη 23:00 μ.μ.

Τηλέφωνα κρατήσεων 2616007262 / 6944834640 / 6944372333