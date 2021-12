Ο Τζάρεντ Λέτο γίνεται ο "Morbius" στη νέα ταινία με ήρωα της Μάρβελ

“Morbius” τιτλοφορείται η νέα, πολυαναμενόμενη υπερηρωική ταινία φαντασίας όπου κεντρικός χαρακτήρας είναι ένας βιοχημικός, ο Michael Morbius, τον οποίο υποδύεται στο φιλμ ο τιμημένος με Όσκαρ, Τζάρεντ Λέτο, τον οποίο είδαμε πριν λίγο καιρό, αγνώριστο στην ταινία «Ο Οίκος Gucci».

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής, Feelgood που θα βγάλει την ταινία το 2022, ένας από τους πιο συναρπαστικούς και διχασμένους χαρακτήρες του σύμπαντος της Marvel, έρχεται στη μεγάλη οθόνη με τον βραβευμένο με Oscar Jared Leto να μεταμορφώνεται στον αινιγματικό αντιήρωα Michael Morbius. Στην προσπάθειά του να βρει θεραπεία από μια σπάνια αρρώστια του αίματος που απειλεί τη ζωή του, ο Δρ. Morbius επιχειρεί ένα απεγνωσμένο ρίσκο. Ενώ αρχικά φαντάζει ριζοσπαστική επιτυχία την ίδια στιγμή απελευθερώνει μια μυστική δύναμη μέσα του. Θα καταφέρει το καλό να νικήσει το κακό – ή ο Δρ. Morbius θα υποκύψει στις πιο σκοτεινές τους επιθυμίες;

Σκηνοθεσία: Daniel Espinosa

Screen Story & Σενάριο : Matt Sazama & Burk Sharpless βασισμένο στα Marvel Comics.

Πρωταγωνιστούν: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal και ο Tyrese Gibson.

Στην ταινία απ’ όσο αντιληφθήκαμε, θα δούμε και τον Tom Hardy στο γνώριμο ρόλο του Eddie Brock / Venom των φιλμ «Venom» και «Venom: Let There Be Carnage» που παίχθηκε πρόσφατα και στην Πάτρα, αλλά και τον Michael Keaton στο ρόλο του Adrian Toomes / Vulture από το «Spider-Man: Homecoming».

Η ταινία που ήταν έτοιμη να κυκλοφορήσει από τον Ιούλιο του 2020 αλλά έπεσε πάνω στον covid 19, βγαίνει αν δεν αλλάξει κάτι, στις ΗΠΑ στις 28 Ιανουαρίου 2022.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ