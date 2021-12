Η γευστική πλευρά του My Way Hotel, υπέροχα πιάτα στο all day restaurant

All day restaurant στο εντυπωσιακό και πανοραμικό ξενοδοχείο My Way της παραλιακής οδού Όθωνος Αμαλίας στην είσοδο του κέντρου της Πάτρας. Η κουζίνα με τις εκλεπτυσμένες γεύσεις μεσογειακών και διεθνών επιρροών λειτουργεί όλη τη διάρκεια της μέρας με τη σφραγίδα του έμπειρου σεφ Θανάση Σάκκαρη. Στο My Way σερβίρεται πρωινό, brunch, μεσημεριανό και βραδινό για ένοικους και επισκέπτες. Με πλούσια λίστα κρασιών, καφέ, ποτά και κοκτέιλ το ήδη πολύ αγαπημένο city hotel φιλοδοξεί να γίνει αγαπημένος γευστικός προορισμός και κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Δοκιμάστε τα πιο δελεαστικά πιάτα μεσημέρι και βράδια; Για παράδειγμα στο μενού των ορεκτικών περιλαμβάνονται μοσχαρίσιο καρπάτσιο, ραβιόλια Beetroot και πίτα με χαλούμι, στη συνέχεια προτείνονται διάφορα ευφάνταστα ζυμαρικά, μπέργκερ ή ταλιάτα rib eye ενώ για επιδόρπιο μπορείτε να απολαύσετε μεταξύ άλλων γλυκισμάτων, μια υπέροχη κρεμ μπρουλέ.

Τηλ. Κρατήσεων: 6947663411