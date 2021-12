Πάτρα: "Χριστούγεννα είναι"- Τι θα δούμε την Παρασκευή που ξεκινούν οι εκδηλώσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΡΒΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1. ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Η Χορωδία του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πατρέων έχει μικρό χρόνο ζωής μιας και δημιουργήθηκε μόλις (2) μήνες πριν. Είναι η δεύτερη εμφάνισή της. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι:

1.Κάλαντα Χριστουγέννων Ικαρίας

2.HALLELUJAH (LEONARD COHEN)

3.ΧΑΚΙΜ

4.Μοραΐτικα Κάλαντα Χριστουγέννων

Διευθύνει η Δήμητρα Αψώματου

2. ΧΟΡΩΔΙΑ «ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ»

Ο σύλλογος «Κοινο_Τοπία», που ασχολείται με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον πολιτισμό, θα παρουσιάσουν τραγούδια όπως:

1. Βυζαντινά Κάλαντα

2. Κρητικά Κάλαντα

3. Μοραΐτικα Κάλαντα

4. Κυκλαδίτικα Κάλαντα

5. Των Χριστουγέννων καμπάνες

6. Ω Χαρμόσυνα

7. Ω Πανάμωμε

Διευθύνει η Λίνα Γερονίκου.

3. ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΡΑΣ “VOCAL”

Το φωνητικό σύνολο “Vocal” ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2011, από την σημερινή μαέστρο Κατερίνα Πολυμενάκου με ρεπερτόριο από ελληνικά τραγούδια έως spirituals και παραδοσιακά, ενώ ως σκοπό έχει την έντεχνη απόδοση jazz και μοντέρνων συνθέσεων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της πόλης, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θα ακουστούν τα τραγούδια:

1.Silent night

2.Oh holly night

3. Κάλαντα Κυκλάδων, 4.Κάλαντα Δωδεκανήσσων

5. Walking in the air, 6.Τρίγωνα κάλαντα

Διευθύνει η Κατερίνα Πολυμενάκου . Στο πιάνο η Μαρία Παστού

4. ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ “SANTA MAURA”

Το φωνητικό σύνολο των κανταδόρων “Santa Maura” δημιουργήθηκε πριν 4 περίπου χρόνια, με 25 μέλη Λευκάδιων και φίλων αυτών και σκοπό την αναβίωση εθίμων και τραγουδιών της Λευκάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Επτανήσων. Στην εκδήλωση θα ακουστούν τα τραγούδια :

1. Κάλαντα Χριστουγέννων Ικαρίας

2. Κάλαντα Χριστουγέννων Επτανήσων

3. Ονειρευτείτε τη Βηθλεέμ

4. Να το αστέρι

5. Ένα άστρο λαμπρό.

Διευθύνει η Δήμητρα Αψώματου.

5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΑΝΤΗΧΩ»

Η χορωδία «Αντηχώ» συστάθηκε ως Σωματείο τον Σεπτέμβριο του 2015, με σκοπό την προαγωγή της χορωδιακής πράξης ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των μελών του, αποβλέποντας στην πολιτιστική ανάπτυξη τόσο των ίδιων όσο και του κοινού. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ και σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα παρουσιαστούν τα τραγούδια

1.Noel,Noel: Παραδοσιακά κάλαντα Γαλλίας και Αγγλίας

2.Carol of the bells (κάλαντα Ουκρανίας)

3.Ένα Στεφάνι από..Κάλαντα!( ελληνικά τραγούδια Χριστουγέννων)

Διευθύνει η Μαρία Ρέντη

Στο Πιάνο η Έλενα Σέντκο

6. ΜΠΑΛΕΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Πατρέων με το Μπαλέτο του υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Λουκά Θάνου

Θα παρουσιάσει «στιγμιότυπα» από τον Καρυοθραύστη του Τσαικόφσκι σε χορογραφία Γιάννη Αντωνίου που θα ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων από 18 Δεκεμβρίου έως 9 Ιανουαρίου 2022

7. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΖΑΖ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η 0ρχηστρα τζαζ είναι ένα από τα πολλά σχήματα της Δημοτικής Μουσικής τα οποία δημιουργήθηκαν από το 2001 και μετά θέλοντας να αναδείξει μέσα από αυτά τα σχήματα την διαφορετικότητα και την ικανότητα των μουσικών που την απαρτίζουν. Έχει μεγάλο ρεπερτόριο τα τελευταία 20 χρόνια και μπορεί να κρατήσει σε υψηλά επίπεδα την κάθε καλλιτεχνική της εμφάνιση.

Ρεπερτόριο :

8. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS MY TWO FRONT TEETH

9. WINTER WONDERLAND

10. LET IT SNOW ! LET IT SNOW ! LET IT SNOW!

11. SILENT NIGHT

12. THE FIRST NOEL

13. GOD REST YE MERRY - GENTLE DUDES

14. FROSTY THE SNOW MAN

15. I HEARD THE BELL ON CHRISTMAS DAY

16. ROCKIN AROUND THE CHRISTMAS TREE

17. RUDOLPH THE RED – NOSED REINDEER

18. A HOLLY JOLLY CHRISTMAS

19. THE CHRISTMAS WALTS

Διευθύνει ο Χρήστος Λούκας

Παίζουν οι μουσικοί:

Ευάγγελος Μπούσιος - Σαξόφωνο τενόρο

Ευθυμία Τράκα – Σαξόφωνο Άλτο

Χρήστος Μπανέλλης- Σαξόφωνο Άλτο

Φίλιππος Παπαδόπουλος – Κόρνο

Σπύρος Κανταρέλης – Τρομπόνι

Κων/νος Παναγόπουλος -Ντραμς

Δημήτριος Δριμάλας - Τρομπέτα

Νίνα Μεταξά – Πιάνο