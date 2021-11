Ο Αιγιώτης Θέμης Προδρομάκης στην ελίτ των Ακαδημαϊκών! Τιμήθηκε με το Blavatnik 2021

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, στο Βanqueting House σε έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό χώρο του Λονδίνου, όπου ο νεαρός Αιγιώτης καθηγητής παραβρέθηκε ανάμεσα στην ελίτ της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το βραβείο παρέλαβε από τον Sir Leonard Blavatnik ιδρυτή και πρόεδρο του Blavatnik Foundation.

Στη σύντομη ομιλία του, ανάμεσα σε νομπελίστες και στον πολιτικό κόσμο της Αγγλίας, ο νεαρός Αιγιώτης επιστήμονας, εντυπωσίασε με τα πρωτοποριακά του επιτεύγματα. Η διάκριση αυτή συνιστά αναγνώριση της ήδη πολυετούς εργασίας του πάνω στα «memristors», σύντμηση του memory-resistor που σημαίνει «μνημονική αντίσταση» ή «αντιστάτης με μνήμη», μιας επανάστασης στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών που συνδέει τη μικροηλεκτρονική με τη βιολογία και ανοίγει νέους ορίζοντες για εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θέμης Προδρομάκης έχει δημιουργήσει μια 50μελή ερευνητική ομάδα όπου συμμετέχουν νεαροί επιστήμονες απ΄όλο τον κόσμο – και από την Ελλάδα – ενώ ο ίδιος έχει κάνει παρουσιάσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, Αμερική, Κίνα, Αυστραλία και Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο βραβείο χορηγήθηκε από το Ίδρυμα της οικογένειας Μπλαβάτνικ και την Ακαδημία Επιστημών της Νέας Υόρκης και κριτές ήταν κορυφαίοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων πολλοί Νομπελίστες. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται η έρευνα νεαρών επιστημόνων που «ήδη αλλάζουν την επιστήμη και την κατανόηση του κόσμου» και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Θέμης Προδρομάκης, γιος του Κωνσταντίνου και της Μαύρας γεννήθηκε στο Σίνδεϋ της Αυστραλίας. Σε ηλικία 5 χρονών επέστρεψε με την οικογένειά του στην Ελλάδα και διέμεινε στο Αίγιο όπου παρακολούθησε το σχολείο έως την ενηλικίωσή του. Κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια του Hull και Liverpool, ενώ τον τίτλο του διδάκτορα απέσπασε από το Imperial College of London. Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά μεγάλου βεληκενούς. Από το 2013 είναι Καθηγητής στο University of Southampaton στον τομέα της Νανοτεχνολογίας και έχει δημιουργήσει αξιόλογη ερευνητική ομάδα. Παράλληλα, τα τελευταία δύο χρόνια κατέχει μια από τις κορυφαίες επιστημονικές έδρες της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών (Royal Academy of Engineering Chair in Emerging Technologies). Είναι παντρεμένος με την Αιγιώτισσα δημοσιογράφο Μαρία Στιβαχτοπούλου και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά τον Κωνσταντίνο και τον Χρήστο.

πηγή aigialeia24.gr