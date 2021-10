Μυρτώ Κιούρτη: Δεν τολμάμε καν να φανταστούμε ότι μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι, οι εφευρέτες, οι πρωτοπόροι…

Του Νεκτάριου Γεωργόπουλου

Ξεκινώντας την αφήγηση για αυτή τη συνάντηση μου ήρθε στο μυαλό ο στίχος ενός τραγουδιού «Want everything the light touches, we need that exposure». Θέλουμε ότι αγγίζει το φως, χρειαζόμαστε αυτή την έκθεση. Από τα πρώτα βήματα της ύπαρξης μας μέχρι την ημέρα που θα πάμε στο σχολείο μας βλέπει ο ήλιος, ακολουθεί η γνώση και έπειτα το παιχνίδι που είναι και η χαρά της ζωής.... Καθώς μεγαλώνουμε αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, μέσα από την παρέα, τη συντροφικότητα, τα ταξίδια….

Δεν ξεχνάμε ποτέ εκείνη τη μέρα που φτάσαμε στην πόλη, η οποία θα μας φιλοξενήσει για 4 ή περισσότερα χρόνια ως φοιτητές. Ερχόμαστε σε επαφή με την ιστορία της, την αρχιτεκτονική της, τα κτίρια και τους ανθρώπους που θα μας τη γνωρίσουν «ταξιδεύοντας» μας στο παρελθόν αλλά και το παρόν της. Περπατάμε ακούγοντας μουσική, έπειτα μπορεί και να χορέψουμε σε έναν πεζόδρομο, βλέποντας τους στίχους ενός ποιήματος σε έναν τοίχο ή ένα graffiti. Τυχαία συναντάμε έναν καλό φίλο που θα του προτείνουμε να πάμε για ένα καφέ, ο οποίος κρύβει μια ή περισσότερες εκπλήξεις….

Το καλοκαίρι του 2005 γνώρισα τη Μυρτώ στην Πατρέως 13-15 σε έναν χώρο που ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι• έφερε το φως χωρίς να το έχει φανταστεί ούτε καν και η ίδια, με τη σχεδίαση του Sidoux. Σημείο συνάντησης όλα αυτά τα χρόνια για φοιτητές, ταξιδιώτες, αλλά και κατοίκους της πόλης που αισθάνθηκαν «σαν το σπίτι τους», γιόρτασαν, χόρεψαν, αγάπησαν και αγαπήθηκαν, είδαν ψηφιακό κινηματογράφο, και αφέθηκαν… σε κάτι τόσο γλυκό!

Τα πρώτα της όνειρα τα έκανε σε ένα απόμερο, γραφικό ψαροχώρι το Μονοδένδρι κοιτώντας τη θάλασσα, σκεπτόμενη ήδη από τα γυμνασιακά της χρόνια τη φυγή και την περιπέτεια του ταξιδιού…Στη συνέχεια αγάπησε την Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έπειτα «χάθηκε» στις τεράστιες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης.

Αναρωτιέται γιατί «μερικές φορές δεν τολμάμε καν να φανταστούμε ότι μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι, οι εφευρέτες, οι πρωτοπόροι…», ονειρεύεται ταξίδια με τους φοιτητές της ανταλλάσσοντας γνώση, εμπειρία, σκέψεις. Στην περίοδο της πανδημίας ανακάλυψε τον ψηφιακό κόσμο και συνομίλησε για αρχιτεκτονική με ενδιαφέροντες ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Κλείνοντας τη συνάντηση αυτή αναφέρεται στην ευτυχία και ότι κατά μια περίεργη έννοια είναι ταυτόχρονα ατομική αλλά και συλλογική υπόθεση.

Υ.Γ. Η εισαγωγή της συνάντησης αυτής είναι αφιερωμένη σε μια παρέα παιδιών που μέσα από την προσωπική επαφή μαζί τους γνώρισα & αγάπησα την Αρχιτεκτονική…

Στην Κωνσταντίνα, Περσεφόνη, Μάρα, το Γιάννη και στη μνήμη της Έλλης….

Keep trying, keep trying 'til we run out of time

Γεννηθήκατε στην Πάτρα & μεγαλώσατε στο Μονοδένδρι, τι θυμόσαστε από την καθημερινή σας διαδρομή για το σχολείο και την έξοδο προς την πόλη που σας ταξιδεύει ακόμα και σήμερα ; Υπήρξαν ασυνείδητες επιρροές που αργότερα εκφράστηκαν στην αρχιτεκτονική σας ;

Θυμάμαι πάντα την παραλιακή διαδρομή από το σπίτι μου μέχρι να βγούμε στην περιοχή που ονομάζεται «Τσαούση». Αυτή η διαδρομή με έχει στιγματίσει και πολλές φορές επανέρχεται στα όνειρά μου. Την θάλασσα την ονειρεύομαι ως σύμβολο του ερωτισμού. Δεν ξέρω γιατί. Σε κάποια όνειρα την βλέπω υπέροχη, πεντακάθαρη να την απολαμβάνω κολυμπώντας μέσα σε παραδείσια νερά και σε άλλα την βλέπω φουρτουνιασμένη, θολή, γεμάτη φύκια, δηλητηριώδεις μέδουσες, κινδύνους.

Έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που μοιάζει με οχυρό. Οι γονείς μου δεν ζουν μια ιδιαίτερα κοινωνική ζωή. Ο πατέρας μου έχει γεννηθεί στην Αθήνα και έχει μεγαλώσει σε ένα ρετιρέ στην Αγίου Κωνσταντίνου. Πήγαινα σε αυτό το σπίτι της γιαγιάς τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Από εκεί μπορούσε κανείς να δει ολόκληρη την Αθήνα να απλώνεται στα πόδια του. Ο πατέρας μου τελείωσε το Βαρβάκειο Σχολείο και αργότερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήταν δηλαδή παιδί του κέντρου. Μεγαλώνοντας όμως αποφάσισε να δημιουργήσει την οικογένειά του σε ένα απόμερο, γραφικό ψαροχώρι της επαρχίας, το Μονοδένδρι. Εγώ απολάμβανα μεν την φύση, όμως γοητευόμουν τρομερά από την πόλη και ένιωθα συχνά παγιδευμένη στο πατρικό μου σπίτι.

Οπότε η διαδρομή Μονοδένδρι – Πάτρα πάντα συμβολίζει για εμένα την πορεία από ένα περίκλειστο, προστατευμένο και ίσως λίγο ασφυκτικό περιβάλλον, στην ελευθερία, την κοινωνία και την απόλαυση. Αντίστοιχοι συμβολισμοί κρύβονται και στην γοητευτική εικόνα των πλοίων που αναχωρούν από το λιμάνι της Πάτρας προς την Ιταλία. Όταν ήμουν στο σχολείο έγραφα ένα «εφηβικό μυθιστόρημα» εν είδη ημερολογίου στο οποίο πρωταγωνιστούσε η «Λίζα». Η Λίζα ήταν μια ανυπότακτη κοπέλα που μονίμως το έσκαγε από το σπίτι της, καβαλούσε μια μηχανή και έφευγε για την Ιταλία με το πλοίο. Το μέτωπο της Πάτρας προς το λιμάνι για εμένα σηματοδοτεί σταθερά την στροφή προς την ελευθερία, την περιπέτεια, την Ευρώπη και τον εκπολιτισμό.