Ξεκίνησε το νέο "Style Me Up" με την Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Εντυπωσιακή φορώντας ένα λευκό, μοδάτο σύνολο και μπότες στην ίδια απόχρωση, μπήκε στο πλατό του ανανεωμένου «Style Me Up» καλωσορίζοντας το τηλεοπτικό κοινό, στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021 το Πατρινό τοπ μόντελ Ηλιάνα Παπαγεωργίου που μετά το GNTM, ακολουθεί καριέρα παρουσιάστριας.

Η εκπομπή «Style Me Up» που ανανεώνει το στιλ, την εμφάνιση και την διάθεση και ψυχολογία όσων συμμετέχουν, μεταδιδόταν αρχικά στο κανάλι Open με παρουσιάστρια την Μαρία Μπακοδήμου και πλέον ως τηλεοπτικό πρότζεκτ θα προβάλλεται από τον Alpha καθημερινά στη 1 το μεσημέρι πριν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η όμορφη Ηλιάνα Παπαγεωργίου που η οικογένεια της ζει στην Πάτρα, θα έχει διπλό ρόλο: ως παρουσιάστρια αλλά και ως κριτής, θα φέρει τα πάνω κάτω στην εμφάνισή σας!

Μαζί με την image maker και σχεδιάστρια μόδας Αλεξάνδρα Κατσαΐτη, και τη fashion police officer Ραμόνα Βλαντή, καθημερινά θα υποδέχονται στο πιο style up σκηνικό, γυναίκες και άνδρες που είναι έτοιμοι για αλλαγές! Την «μεταμόρφωση» των μαλλιών αλλά και τον σχολιασμό, ανέλαβε και στο καινούριο Style Me Up, ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη γνωστή άνεση και χιούμορ του.

«Το μόνο που μου έχει μείνει από την περσινή χρονιά είναι οι φίλοι μου. Πλέον έχω φίλους ζωής μέσα από την εκπομπή που με βοήθησαν, με στήριξαν πάρα πολύ και με αγάπησαν. Μη με κάνετε να κλαίω. Μου λείπουν, οι άνθρωποι μόνο. Ήταν μέρος της δουλειάς τα νούμερα της τηλεθέασης, δεν με επηρέασαν. Ήξερα ότι θα είναι δύσκολο, ότι μπορεί να κοπεί η εκπομπή», δήλωσε με νόημα πρόσφατα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.