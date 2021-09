Τα τρία ζώδια που έχουν πιθανότητες να γίνουν διάσημα

Μερικοί άνθρωποι απλά γεννήθηκαν για να γίνουν διάσημοι! Οπως σημειώνουν οι αστρολόγοι υπάρχουν τρία συγκεκριμένα ζώδια που έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν διάσημα και να ξεχωρίσουν με την προσωπικότητά τους και το ταλέντο τους.

Είναι αυτοί που μπαίνουν σε ένα χώρο και τραβούν πάνω τους όλη την προσοχή. Αυτοί που βάζουν στόχους και πειθαρχούν ώστε να αποκτήσουν αυτό που επιθυμούν. Αυτοί που φροντίζουν να λάμπουν κάθε ώρα της ημέρας και να κάνουν την διαφορά από τους υπόλοιπους. Ας δούμε ποια είναι αυτά τα 3 ζώδια:





Λέων

Αυτό το ζώδιο ντύνεται πάντα glamorous, γιατί θέλει να εντυπωσιάζει. Προσέχει πολύ τον εαυτό του και δίνει τρομερή σημασία στην εμφάνισή του. Θέλει πάντοτε να τραβάει τα βλέμματα επάνω του και να κάνει εντυπωσιακή είσοδο σε κάθε χώρο. Ο Λέων δεν έχει πρόβλημα να ξοδέψει αρκετά χρήματα για την εξωτερική του εμφάνιση, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο για εκείνον. Θεωρείται το πιο περήφανο ζώδιο, αλλά και αυτό με τη μεγαλύτερη αίσθηση του στιλ. Έχει από τη φύση του αυτοπεποίθηση και θάρρος που τον κάνει να μη διστάζει στις προκλήσεις και να κυνηγάει μέχρι τέλους αυτό που θέλει. Ο Λέων απαιτεί αναγνώριση από τα αγαπημένα του πρόσωπα για τη δημιουργικότητά του, την αισιοδοξία και τη γενναιοδωρία του και εμπνέει τους άλλους με τη λάμψη και την αυτοπεποίθησή του. Θέλει να είναι ο αρχηγός σε όλα. Μιλάμε για ένα ζώδιο που πραγματικά αναζητά την προσοχή από τους γύρω του. Θα κάνει τα πάντα ώστε να γυρίσουν όλα τα βλέμματα πάνω του -ακόμα και σκηνή!





Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι από εκείνα τα άτομα που όλοι τα θυμούνται. Είναι αρκετά φιλικός και κοινωνικός και αγαπάει να λέει ιστορίες, ενώ ο κόσμος τον παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προσέξεις έναν Σκορπιό, γιατί το βλέμμα του είναι διαπεραστικό. Ενας Σκορπιός θα σχεδιάσει καλά το πώς θα ανέβει στη κορυφή και θα τα καταφέρει.





Τοξότης

Ο Τοξότης θα γίνει διάσημος και θα φτάσει στην κορυφή επειδή κάνει τα πράγματα πάντα με τον δικό του τρόπο. I did it my way τραγουδούσε ο αείμνηστος τοξότης Frank Sinatra. Ζώδιο της φωτιάς με κυβερνήτη τον Δία, τον πλανήτη της τύχης και της περιουσίας. Φλογεροί και διαρκώς περίεργοι για νέα γνώση και νέες εμπειρίες οι Τοξότες δεν περιορίζονται στα γνωστά μονοπάτια κι έτσι δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ο χώρος της showbiz είναι γεμάτος με εκπροσώπους του ζωδίου.

bovary.gr