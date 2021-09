Willie Garson: Πέθανε ο «Stanford Blatch» του Sex and the City στα 57 του

Σε ηλικία 57 ετών, έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον (Willie Garson), ο γλυκύτατος κολλητός φίλος της Κάρι Μπράντσο στη σειρά «Sex and the City». Ο ηθοποιός πέθανε από καρκίνο το απόγευμα της Τρίτης, και τα ξένα media γέμισαν με αναρτήσεις για τον θάνατό του. Στη σειρά «Sex and the City» είχε τον ρόλο του Στάνφορντ Μπλατς, του ομοφυλόφιλου φίλου της Κάρι, την οποία ερμηνεύει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Willie Garson: Από τη δραματική σχολή του Yale στο Sex and the City

Ο Αμερικανός ηθοποιός γεννήθηκε στο Highland Park του Νιού Τζέρσεϊ, στις 20 Φεβρουαρίου του 1964 και ήταν εβραϊκής καταγωγής. Είχε φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Yale. Σπανίως χωρίς δουλειά ο Γουίλι Γκάρσον είχε -σύμφωνα με το imdb- εμφανιστεί σε 75 ταινίες και περισσότερα από 300 τηλεοπτικά επεισόδια. Εκτός από το Sex and the City του HBO, είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων και στη σειρά «White Collar» από το 2009 μέχρι το 2014, στην ρομαντικό κομεντί «Little Manhattan» και το 2020 στο «Magic Camp».