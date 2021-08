Πώς ανοίγουν τα σχολεία στις 13 Σεπτεμβρίου - Αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα

Γρίφος η χρήση της μάσκας

Γρίφος είναι τι θα γίνει με τη χρήση της μάσκας από τους μαθητές στα διαλείμματα. Κάποια μέλη της επιτροπής υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στους ανοιχτούς χώρους, διότι θα υπάρχει συγχρωτισμός, την ώρα που άλλα μέλη τάσσονται κατά αυτού του μέτρου, καθώς οι μαθητές -ειδικά μικρότερης ηλικίας- θα τρέχουν και θα παίζουν.

2 self test για μαθητές - 2 rapid για εκπαιδευτικούς

Όσα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν εμβολιαστούν, ή δεν μπορούν να εμβολιαστούν (παιδιά κάτω από 12 ετών) θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, θα προσέρχονται στο σχολείο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου. Διαφορετικά θα πρέπει αν κάνουν δύο αρνητικά self test την εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στο self-testing.gov.gr. Το υπουργείο Υγείας έχει ξεκαθαρίσει ότι τα self test θα παρέχονται δωρεάν στους μαθητές.

Από την άλλη πλευρά, όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους 20 ευρώ την εβδομάδα για να κάνουν τα 2 υποχρεωτικά rapid test και να προσέρχονται στην εργασία τους. Για το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν εμβολιαστεί, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι περίπου το 80% εξ αυτών έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου, προσθέτοντας ότι αν αφαιρέσουμε όσους εκπαιδευτικούς έχουν ανοσία (περίπου 8%-10% όπως εκτίμησε), παραμένει ένα 10%-12% που παραμένει ανεμβολίαστο. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ σημείωσε ότι έχει εμβολιαστεί το 85% των εκπαιδευτικών.

