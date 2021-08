Εκδήλωση για τον Αυστριακό Φιλελληνισμό στην Ελληνική Επανάσταση έγινε στην Ύδρα

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) συμμετείχε στην εκδήλωση που οργάνωσε, το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021, ο Δήμος Ύδρας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας, με σκοπό την ανάδειξη των προσωπικοτήτων Αυστριακών Φιλελλήνων που στήριξαν τον Eθνικοαπαλευθερωτικό Aγώνα του 1821.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έλαβε χώρα επιστημονική ημερίδα με θέμα τον «Αυστριακό Φιλελληνισμό στην Ελληνική Επανάσταση» καθώς και κονσέρτο κλασικής μουσικής. Χαιρετισμό στις εκδηλώσεις απηύθηναν ο Δήμαρχος Ύδρας, Γεώργιος Κουκουδάκης, καθώς και η Πρέσβυς της Αυστρίας στην Αθήνα, κυρία Mag. Hermine Poppeller.

Την ημερίδα συντόνισε ο κ. Γεώργιος Κουκουδάκης.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο ιστορικός Dr. David Schriffl από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας, με την ομιλία του “200 years Greece and Austria – thoughts on and beyond the War of Independence” και η ιστορικός και μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό, Αγγελική Παπαγιαννοπούλου, η οποία παρουσίασε προσωπικότητες Αυστριακών Φιλελλήνων που στήριξαν τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα.

Παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία της ΕΕΦ και του Μουσείου Φιλελληνισμού για την ανέγερση Μνημείου Φιλελλήνων στην Αθήνα, όπως και του επετειακού μεταλλίου που η ΕΕΦ, σε συνεργασία με το Ζωγράφειο σχολείο στην Ήπειρο, δημιούργησαν προς τιμήν του Αυστριακού Φιλέλληνα Anton Prokesch von Osten (1795-1876).

Στη συνέχεια ακολούθησε μουσική εκδήλωση από το Auner Quartett της Βιέννης, την οποία συντόνισε η συνθέτις και μαέστρος Κωνσταντία Γουρζή.

Παρουσιάσθηκαν τα έργα:

NIKOS SKALKOTTAS: 5 Greek Dances: I.Epirotikos, II. Kretikos, III. Tsamikos, III. Arkadikos, IV. Kleftikos

KONSTANTIA GOURZI: Anájikon, the Angel in the Blue Garden: I. The Blue Rose, II. The Blue Bird, III. The Blue Moon, a. the bright side, b. Turning, c. the dark side

FRANZ SCHUBERT: String Quartet “Rosamunde”, 1. Part

LUDWIG VAN BEETHOVEN: String Quartet οp. 18/4

*Οι Αυστριακοί Φιλέλληνες συμμετείχαν στο Φιλελληνικό κίνημα της εποχής και σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα υπέρ των Ελλήνων. Η σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Ύδρας έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί η ουσιώδης συμβολή τους στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων. Η εμβληματική παρακαταθήκη των Φιλελλήνων αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της μετέπειτα Ενωμένης Ευρώπης, στα πλαίσια της οποίας η Αυστρία και η Ελλάδα συμπορεύονται με δεσμούς αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας.

Ο Δήμαρχος, κύριος Γεώργιος Κουκουδάκης, υλοποιεί με σχέδιο μία σειρά από πρωτοποριακές δράσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής, που προβάλουν διεθνώς την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής και της Ελλάδας, τοποθετώντας την Ύδρα στο κέντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η ΕΕΦ στηρίζει το έργο του Δήμου Ύδρας, συμμετέχοντας σε σειρά εκδηλώσεων του με θέμα τον Φιλελληνισμό.