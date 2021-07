Πέτρος Κωστόπουλος: Ένα τσαρούχι φιγουράρει στο εξώφυλλο του Nitro

Ένα τσαρούχι φιγουράρει στο εξώφυλλο του Nitro, που ξαναβγάζει ο Πέτρος Κωστόπουλος, μαζί με το μότο "we can do it"

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου κυκλοφορεί ξανά, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, το περιοδικό Nitro του Πέτρου Κωστόπουλου, αυτή τη φορά ως τριμηνιαίο "coffee table magazine". Ο εκδότης ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram το πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού, με σαφή παραπομπή στη γνωστή ατάκα του το 2018. "Πιστεύω ότι ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη", είχε πει σε συνέντευξή του. Ένα τσαρούχι φιγουράρει στο εξώφυλλο του Nitro, μαζί με το μότο από τη διάσημη αμερικανική αφίσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου "we can do it". Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Kostopoulos (@petroskostopoulos) Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Πέτρος Κωστόπουλος, το νέο Nitro δεν θα είναι ένα κλασικό περιοδικό life style αλλά ένα διαφορετικό περιοδικό, πιο κοσμοπολίτικο και τύπου coffee-table, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί κοινό που ενδιαφέρεται γι άλλου τύπου περιοδικό. "Πιστεύω ότι τα περιοδικά πέθαναν, δήλωσε πρόσφατα στο iefimerida. Θα μου πεις "τρελός είσαι, πού πας, στο νεκροταφείο;". Δεν είμαι τρελός. Τα περιοδικά πέθαναν (και δεν μιλάω για αυτά που βγαίνουν με τις εφημερίδες, όπου υπάρχουν μερικές πολύ καλές εκδόσεις, μιλάω για τα περιοδικά στα περίπτερα), ζήτω τα coffee-table magazines! Δεν κομίζω γλαύκα στην Αθήνα, είναι μια παγκόσμια τάση. Τα coffee-table magazines είναι περιοδικά υψηλής αισθητικής, με ακριβό χαρτί, που δεν βγαίνουν κάθε μήνα, γιατί δεν μπορεί να γίνει τέτοια παραγωγή κάθε μήνα, και έχουν πάρει τη θέση των κανονικών περιοδικών που σε όλο τον κόσμο πέφτει.” Όπως εξήγησε ο πρώην εκδότης που είδε την αυτοκρατορία του να καταρρέει με την κρίση, το νέο Nitro θα είναι ένα μεγάλο τεύχος κάτι που θα θυμίζει τις επετειακές εκδόσεις, με ακριβές και προσεγμένες φωτογραφίες και τα κείμενα θα τα γράφουν καλοί γραφιάδες, από εκείνους που είχαν εκλείψει από τα περιοδικά. Πρόθεση του Πέτρου Κωστόπουλου που άφησε εποχή με τις δηλώσεις του ότι με τα περιοδικά του ξεβλάχεψε τους Ελληνες, είναι να στήσει και site όπου και πάλι θα δοθεί έμφαση σε μεγάλα κείμενα, πιο αναλυτικά και σχολιαστικά. "Θα κάνω λοιπόν και ένα site που δεν θα είναι ειδησεογραφικό, θα έχει κυρίως σχόλιο πάνω στην είδηση, που μπορεί να είναι από μια δήλωση του Τσίπρα μέχρι το Survivor. Αλλά χωρίς κουτσομπολιό. Δηλαδή μια άλλη ματιά, που αποκωδικοποιεί τα φαινόμενα που συμβαίνουν τριγύρω". Πηγή: The Toc