H Jane Fonda αποκάλυψε το καλύτερο και πιο ονειρικό φιλί της ζωής της

Η αειθαλής σούπερ σταρ του κινηματογράφου και ακτιβίστρια Jane Fonda ήταν πρόσφατα καλεσμένη στην δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή του Jimmy Fallon «The Tonight Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για την ερωτική της ζωή στο παρελθόν και θυμήθηκε ποιο ήταν το ωραιότερο φιλί που της έχουν χαρίσει μέχρι και σήμερα.

Η βραβευμένη με 2 Όσκαρ ηθοποιός που φέτος της απονεμήθηκε και τιμητική Χρυσή Σφαίρα, έχει φιλήσει στη μεγάλη οθόνη τους πιο γοητευτικούς star του σινεμά όπως τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο "Στάνλει και Άιρις" το 1990, αλλά και τον αγαπημένο της Robert Redford, με τον οποίο έχει παίξει πάνω από 4 φορές όπως στα φιλμ «Ξυπόλητη στο πάρκο» του 1967, «Ο Ηλεκτρικός καβαλάρης» το 1979 και «Οι Ψυχές μας τη Νύχτα» το 2017. Η Φόντα εξέπληξε τον Τζίμι Φάλον αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το φιλί που δεν θα ξεχάσει ποτέ, το οποίο της δόθηκε όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η Fonda εκείνη την περίοδο ήταν ερωτευμένη με τον ηθοποιό James Franciscus (1934-1991). "Ο James με πήγε βόλτα στο τέλος της αποβάθρας και με φίλησε. Τα αστέρια άρχισαν να στριφογυρίζουν και η αποβάθρα άρχισε να κουνιέται, τα γόνατα μου με άφησαν και γλίστρησα στα πόδια του". Ο ίδιος ο Τζίμι Φάλον ζήλεψε τόσο με την αφήγηση της που ήθελε και εκείνος τέτοιο φιλί, όπως και όλοι οι χρήστες τους Twitter που είδαν την συνέντευξη, όπως έγραψε το www.kathimerini.com.cy. Σύμφωνα με ανάρτηση του σάιτ της Daily Mail, η Fonda είχε αποκαλύψει στην αυτοβιογραφία της «My Life So Far» ότι είχε χάσει την παρθενιά της στα 18 της από τον Τζέιμς. Ο James Franciscus έπαιξε σε κινηματογραφικές ταινίες όπως Marooned (1969), The Valley Of Gwangi (1969) και Beneath The Planet Of The Apes (1970) καθώς και στην τηλεόραση και έφυγε σχετικά νέος από τη ζωή στα 57 του χρόνια, το 1991.

H Jane Fonda έχει παντρευτεί 3 φορές με τον Ροζέ Βαντίμ, τον Τομ Χέιντεν και τον Τεντ Τέρνερ.

Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρη την συνέντευξη της Τζέιν Φόντα στον Τζίμι Φάλον.