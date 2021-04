Θυμάστε το φιλμ "Misery" με τον Τζέιμς Κάαν και τη Κάθι Μπέιτς; Πάνω από 10 σταρ είχαν απορρίψει το ρόλο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε άρθρο του screenrant που ανέφερε πως για το ρόλο του συγγραφέα Paul Sheldon στο επιτυχημένο φιλμ ψυχολογικού τρόμου «Misery» σε σκηνοθεσία του Ρομπ Ράινερ που είχε παιχθεί στα τέλη του 1990 στις κινηματογραφικές αίθουσες, είχαν πέσει στο τραπέζι πολλά γνωστά ονόματα ηθοποιών πριν τελικά ο ρόλος πάει στον 81χρονο σήμερα Τζέιμς Κάαν (από τα μεγάλα ονόματα της δεκαετίας του ’70), ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Ο Κάαν του «Rollerball» και του «Funny Lady», για τον ρόλο – σήμα κατατεθέν που έκανε στον μεγαλειώδη «Νονό - The Godfather» του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1972, του ευέξαπτου Sonny Corleone, προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού όπως και για τη Χρυσή Σφαίρα.

Ο ήρωας του στο «Misery», Πολ Σέλντον ταξιδεύοντας από το Κολοράντο για το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, θα τρακάρει εξαιτίας μίας καταιγίδας στο δρόμο και θα τραυματιστεί. Ενώ στη συνέχεια θα σωθεί από μία γυναίκα, την Άννι Γουίλκς που είναι νοσοκόμα, η οποία δηλώνει η "νούμερο 1 θαυμάστριά του", με τη διαφορά πως θα τον κρατήσει ουσιαστικά όμηρο στο απομονωμένο σπίτι της, κακοποιώντας και σακατεύοντας τον.

Το εξαιρετικό σενάριο έγραψε ο κάτοχος 2 βραβείων Όσκαρ Γουίλιαμ Γκόλντμαν (Οι Δύο Ληστές και Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου) και ήταν βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του μετρ του τρόμου, Στίβεν Κινγκ. Πλάι στον Τζέιμς Κάαν πρωταγωνίστησε η 72χρονη σήμερα Κάθι Μπέιτς στο ρόλο της ψυχολογικά ασταθούς και επικίνδυνης Άννι Γουίλκς.

Σε πολλούς ηθοποιούς πρώτης γραμμής λοιπόν προτάθηκε ο ρόλος αλλά έμελλε ο «τυχερός» να είναι ο Κάαν. Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που είπαν όχι και απέρριψαν το ρόλο ήταν ο Αλ Πατσίνο αλλά και ο William Hurt που μάλιστα ήταν και η τοπ επιλογή των παραγωγών, Ρομπ Ράινερ και Andrew Scheinman. Όπως γράφει το screenrant.com, όταν ο Γουίλιαμ Χαρτ που το 1985 πήρε το Όσκαρ α’ ανδρικού για το «Φιλί της γυναίκας αράχνης», αρνήθηκε την 1η φορά το ρόλο, οι παραγωγοί επέμειναν στέλνοντας του ξανά το σενάριο ελπίζοντας πως θα άλλαζε γνώμη χωρίς αποτέλεσμα.

Ακόμα για το ρόλο του συγγραφέα Paul Sheldon στο «Misery» που σε εισπράξεις ξεπέρασε τα 61 εκατομμύρια δολάρια, ο Rob Reiner των ταινιών «Stand by Me», «When Harry Met Sally», «A Few Good Men» και «The American President», ήθελε τον Richard Dreyfuss (είχαν ξαναδουλέψει στο «Stand by me»), τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Μάικλ Ντάγκλας και τον Ντάστιν Χόφμαν αλλά όλοι τους είπαν όχι.

Η λίστα με τα ονόματα ηθοποιών που δεν προτίμησαν το ρόλο στο «Misery» (ενδεχομένως να τον φοβήθηκαν και λίγο) ήταν και ο Κέβιν Κλάιν που είχε κάνει επιτυχία τη δεκαετία του ’80 με την «Εκλογή της Σόφι» και την «Μεγάλη ανατριχίλα», ο Τζιν Χάκμαν, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που αν δεχόταν σίγουρα θα ήταν ένας εντελώς κόντρα ρόλος γι’ αυτόν και τέλος ο Harrison Ford που ήταν στα πολύ πάνω του τότε μετά και τις ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς. Ένα μόλις χρόνο πριν τότε το 1989, ο Χάρισον Φορντ είχε παίξει στο «Indiana Jones and the Last Crusade» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η Κάθι Μπέιτς δικαίως τιμήθηκε με το βραβείο όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου στην απονομή του 1991.