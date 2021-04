«Ασκληπιός ΕΥ»: Η Ενιαία Υγεία άμυνα μας για την πρόληψη επόμενων πανδημιών

Η πανδημία της λοίμωξης Covid-19 έχει καταστήσει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη δραστικής ενίσχυσης και εμπέδωσης της Ενιαίας Υγείας, ως έννοιας και διεπιστημονικής προσέγγισης που απαντά με ολιστικό τρόπο στην καλή προετοιμασία, στην πρόληψη αλλά και την έγκαιρη αντίδραση μας απέναντι στις παγκόσμιες υγειονομικές απειλές.

Όπως ο κορωνοϊός, έτσι και το περίπου 60% των νεοεμφανιζόμενων μεταδοτικών νόσων στον άνθρωπο, σχετίζονται με τα ζώα. Άρα, είναι απολύτως αναγκαία η θεμελιώδης διασύνδεση της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος που μοιράζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, το παγκοσμίου φήμης think tank, The Royal Institute of International Affairs, Chatham House, UK, με τη συμμετοχή του «Ασκληπιός-Ενιαία Υγεία», φορέα που με έδρα στην Ελλάδα προαγάγει την έννοια της Ενιαίας Υγείας σ’ όλη την Ευρώπη, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση – στρογγυλή τράπεζα, παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, επικεντρωμένη στην εφαρμογή της Ενιαίας Υγείας στη Νότια Ευρώπη και στη Μεσόγειο.

Στη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η ανάγκη εντατικοποίησης ενεργειών για την διάδοση και εμπέδωση της Ενιαίας Υγείας -ως μέσο πρόληψης πανδημιών- πεδίο στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα έχει ήδη ο «Ασκληπιός-Ενιαία Υγεία», σε συνεργασία μ’ ένα ευρύ δίκτυο δημοσίων, ιδιωτικών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Η συζήτηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Dr. Osman Dar, Διευθυντή Προγράμματος Ενιαίας Υγείας του Royal Institute of International Affairs, Chatham House, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας νέων και ευέλικτων δομών που θα προαγάγουν τη συνεργασία στον ευαίσθητο χώρο της Μεσογείου. Μια περιοχή που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα υγειονομικών απειλών, απ’ την διασύνδεση ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος, στις οποίες αποτελεσματική απάντηση μπορεί να δοθεί μέσω της διεπιστημονικής και διασυνοριακής συνεργασίας.

Ακολούθησε εισήγηση από την Διευθύντρια Ερευνών του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών νοσημάτων του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕΘ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Dr Σμαρώ Σωτηράκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Παναγιώτη Χατζηνικολάου ο οποίος και επεσήμανε ότι η προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας αποτελεί σήμερα μια μεγάλη πρόκληση και προτεραιότητα στον αγώνα πρόληψης των επιδημιών. Πρόσθεσε δε, ότι ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ ενστερνίζεται απόλυτα τον σκοπό της Ενιαίας Υγείας και εργάζεται ώστε να καταπολεμηθούν έγκαιρα τυχόν νέες πανδημίες.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Αντιπρόεδρος της UEVP, κ. Αθηνά Τραχήλη εστίασε στην ανάγκη της οριζόντιας συνεργασίας όλων των Επαγγελματιών Υγείας, τονίζοντας ότι οι Έλληνες κτηνίατροι συμπλέουν με την προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας ενώ υπογράμμισε ότι είναι εξίσου αναγκαία και η ευρεία ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, για τους στόχους της Ενιαίας Υγείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του προέδρου της Παγκόσμιας Ένωσης Κτηνιάτρων, Dr. Rafael Laguens.

Στην παρέμβαση του ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θανάσης Παπαθανάσης σημείωσε, ότι οι Έλληνες φαρμακοποιοί είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν και να συνεργαστούν για τους στόχους της Ενιαίας Υγείας, ενώ ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν η εισήγηση της Dr. Φαίης Ιωάννου, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων), η οποία τόνισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να προωθηθεί η έννοια της Ενιαίας Υγείας και η προβληθεί η διασύνδεση των ζωονόσων με ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο ενώ πρόσθεσε ότι η Ενιαία Υγεία είναι, πλέον, μέρος της ατζέντας της Κομισιόν.

Ο Dr. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών, υπογράμμισε ότι η πανδημία της Covid-19 άλλαξε τον κόσμο θεμελιακά, σε όλα τα επίπεδα, και ανέφερε ότι είναι αναγκαίοι οι μηχανισμοί που έγκαιρα θα ανιχνεύουν επόμενες επιδημίες και θα μας οδηγούν σε έγκαιρη αντίδραση ενώ, απ’ την πλευρά του ο κ. Παύλος Ευθυμίου (Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματιών, Ιατρικός Όμιλος Αθηνών), σημείωσε ότι ο ιδιωτικός τομέας ενώνει αποφασιστικά τις δυνάμεις του για την προώθηση της Ενιαίας Υγείας στην Ελλάδα και σ΄ όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας υπό την προεδρία του Dr. Victor Del Rio Vilas, εκ μέρους του Chatham House, υπήρξαν, επίσης, παρεμβάσεις από την Dr. Chiara Montaldo (Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Ιταλίας «Lazzaro Spallanzani»), τη Dr Μαρία Grazia Dente (Ιταλικό Ινστιτούτο Υγείας), τη Dr Silvia Bino, (Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου Μολυσματικών Λοιμώξεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) και άλλους επιστήμονες διεθνούς φήμης, όπως ο Dr Nic Pacini, (Γραφείο Sherpa της G20) και η Dr Heba Mahrous (WHO).

Όλοι υπογράμμισαν τη σημασία της διατομεακής, διεπιστημονικής συνεργασίας και τόνισαν την ανάγκη σύμπλευσης Ευρώπης- Αφρικής- Μέσης Ανατολής για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων της περιοχής στο πεδίο της Ενιαίας Υγείας. Τόνισαν, επίσης, την ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα στην πρόληψη των πανδημιών, την κλιματική Αλλαγή και την ανάγκη βελτίωσης της βιοποικιλότητας και εστίασης σε περιβαλλοντικά θέματα. Μια πρόσκληση που ενσωματώνει στρατηγικές για τη βιώσιμη βελτίωση της πρακτικής διαχείρισης της χρήσης γης, καθώς πολλές χώρες της περιοχής συνεχίζουν να αστικοποιούνται, να βιομηχανοποιούνται και να μετασχηματίζονται για την αγροτική παραγωγή.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης συνόψισε ο Dr Χρήστος Ζαφειρίδης, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Για τον Ασκληπιό – Ενιαία Υγεία, η σημερινή συνδιάσκεψη μάς φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη ενός μεγάλου στόχου της Ενιαίας Υγείας στον κομβικό χώρο της Μεσογείου, ώστε να εμπεδωθούν συνέργειες, επιστημονικές δράσεις και πολιτικές, που συνδυαστικά θα υπηρετούν την βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος οι οποίες θα μας θωρακίζουν έναντι μεγάλων υγειονομικών απειλών», ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ασκληπιός-Ενιαία Υγεία» και εκπρόσωπος του Chatham House κ. Ελένη Παυλίδου, στις τελικές παρατηρήσεις της.