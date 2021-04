Κορωνοϊός: Ανοίγουν Λύκεια και λιανεμπόριο- Τι αλλάζει στα καταστήματα- ΒΙΝΤΕΟ

Αλλάζουν τα μέτρα στα καταστήματα λιανεμπορίου

Αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου, το όριο ατόμων στα καταστήματα, καθώς αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων. Πλέον η αναλογία έχει ως εξής:

Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά.

Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης

Αποφασίστηκε επίσης η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στην Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν, καθώς η επιδημιολογική εικόνα είναι… κατακόκκινη.