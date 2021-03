Θλίψη και συγκίνηση για τον ηθοποιό Γιάφετ Κότο που "έφυγε" στα 81 του χρόνια

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε στους σινεφίλ η είδηση του θανάτου του γνωστού Αφροαμερικανού ηθοποιού Yaphet Kooto-Γιάφετ Κότο σε ηλικία 81 ετών. Ο Κότο που είχε διπλό ρόλο στην ταινία του 1973, «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν - Live and Let Die» του Γκάι Χάμιλτον με τον Ρότζερ Μουρ (υποδύθηκε τον κακό Dr. Kananga, έναν διεφθαρμένο δικτάτορα της Καραιβικής και το άλτερ έγκο του, τον έμπορο ναρκωτικών Mr. Big) έσβησε την περασμένη Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 το βράδυ και την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγος του, Tessie Sinahon στην επίσημη σελίδα του ηθοποιού στο facebook.

“Είμαι πολύ λυπημένη και σοκαρισμένη από το θάνατο του αγαπημένου μου συζύγου Γιάφετ με τον οποίο ζήσαμε μαζί 24 υπέροχα χρόνια. Είναι μία δύσκολη και οδυνηρή στιγμή για μένα όπως και για τα παιδιά του, τους φίλους και θαυμαστές του. Μπορεί να είχε παίξει τον κακό σε κάποιες ταινίες αλλά για μένα και πολλούς άλλους ανθρώπους, ο Γιάφετ ήταν ένας πραγματικός ήρωας, ένας καλός και έντιμος άνθρωπος και ένας σπουδαίος πατέρας και σύζυγος», έγραψε συγκινημένη η σύζυγος του προσθέτοντας ότι «ο Γιάφετ Κότο υπήρξε ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς του Χόλυγουντ και ένας θρύλος».

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του αξιόλογες κινηματογραφικές ερμηνείες και παρουσίες αν και θεωρείται από τους αδικημένους από πλευράς βραβεύσεων ενώ όπως θύμισε ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα» (18 Μαρτίου 2021), ο Κότο είχε λάβει υποψηφιότητα για το βραβείο Έμμυ το 1977 για τον ρόλο του στην τηλεοπτική ταινία του NBC, «Raid on Entebbe» σε σκηνοθεσία Irvin Kershner όπου υποδύθηκε πλάι στον Τσαρλς Μπρόνσον τον δικτάτορα της Ουγκάντα Ίντι Αμίν Νταντά.

Στους σημαντικούς ρόλους του ήταν αυτός του ανθρώπινου δεσμοφύλακα στο δράμα φυλακής «Brubaker» σε σκηνοθεσία του Στιούαρτ Ρόζενμπεργκ με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το 1980 που προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

Ένα χρόνο πριν το 1979 συμπρωταγωνίστησε ως ο τεχνικός Dennis Parker του πληρώματος στο εμβληματικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Άλιεν» του Ρίντλει Σκοτ πλάι στην Σιγκούρνι Γουίβερ.

Ο Κότο όπως έγραψε το thewrap.com, ήταν μέλος του Actors Studio της Ν. Υόρκης και είχε κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο στα 19 του μόλις χρόνια παίζοντας στον Σαιξπηρικό «Οθέλλο» ενώ ακολούθησε η παράσταση στο Broadway, “The Great White Hope”. Είχε ινδάλματα τον Μάρλον Μπράντο και τον Σίντνει Πουατιέ ενώ το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ο Κότο που ήταν γεννημένος στις 15 Νοεμβρίου 1939 στη Νέα Υόρκη με καταγωγή από το Καμερούν, το έκανε το 1964 στο δραματικό φιλμ του Michael Roemer «Nothing But a Man». Ακολούθησε η εμφάνιση του στο φιλμ «Υπόθεση Τόμας Κράουν» το 1968 όπου πρωταγωνιστούσαν οι Στιβ Μακουίν και Φέι Νταναγουέι ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε κάνει και μια γκεστ εμφάνιση στην πρώτη σαιζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Χαβάι Πέντε-0» το 1969.

Το 1972 έπαιξε στο πλάι του Άντονι Κουίν στην αστυνομική περιπέτεια με φόντο το Χάρλεμ, «Across 110th Street» σε σκηνοθεσία του Barry Shear, υποδυόμενος τον αστυνομικό διευθυντή William Pope.

Ακόμα ο Γιάφετ Κότο έπαιξε στην περιπέτεια «The Running man» το 1987 πλάι στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, στον «Διώκτη του μεσονυκτίου» το 1989 με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Μπρεστ όπου ενσάρκωσε έναν πράκτορα του FBI και στο «Two if by sea – Κλεμμένες καρδιές» του Μπιλ Μπένετ, το 1996 πλάι στη Σάντρα Μπούλοκ και τον Ντένις Λίρι. Στην Wikipedia διαβάσαμε πως σε ένα σημείωμα του κινηματογραφικού στούντιο της Paramount υπήρχε η αναφορά πως ο Kotto ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους ηθοποιούς για το ρόλο του Jean-Luc Picard στο «Star Trek: The Next Generation», ρόλο που τελικά κέρδισε ο Patrick Stewart.

Ένας ακόμη ρόλος του ήταν στο «Blue Collar» του Paul Schrader το 1988 όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Richard Pryor και Harvey Keitel.

Όπως έγραψε η σύζυγος του, ο Γιάφετ Κότο σχεδίαζε να βγάλει ένα βιβλίο που είχε γράψει καθώς και να δημιουργήσει ένα θρησκευτικό οργανισμό ενώ συνέχιζε να έχει κινηματογραφικές προσφορές όπως για μία ταινία τουΤομ Κρουζ. Ο Κότο στην τηλεόραση είχε παίξει και στο παλιό σήριαλ «Ρίζες – Roots» που βλέπαμε και στην ΕΡΤ ενώ ακόμα είχε υποδυθεί ένα αξιωματικό, τον Αλ Τζαρντέλο στο «Homicide, Life on the street» με φόντο την Βαλτιμόρη (προβλήθηκε στο NBC την περίοδο 1993-1999), ρόλος που του χάρισε υποψηφιότητα στα Image Awards.

O Yaphet Kotto είχε αποκτήσει 6 παιδιά από 2 προηγούμενους γάμους. Ήταν ένας ταλαντούχος, θηριώδης στην όψη ηθοποιός και οι ρόλοι που έκανε, ξεχώριζαν όπως στο ιδιαίτερο και συγκινητικό δράμα φυλακής «Brubaker» που είχε σημειώσει εμπορική επιτυχία και στις Ελληνικές αίθουσες όταν είχε προβληθεί τη σαιζόν 1980-1981.