Τηλε-ημερίδα της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου

Με θέμα: «Τα πλαστικά στο φυσικό περιβάλλον και …στην εποχή του COVID-19» θα πραγματοποιηθεί τηλε-Ημερίδα την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Ημερίδα αποσκοπεί να καταδείξει πως τα πλαστικά γενικώς και ειδικότερα αυτά της μιας χρήσης, οξύνουν το πρόβλημα της τοξικής ρύπανσης σε εδάφη, νερά, στην άγρια ζωή και βεβαίως στη θαλάσσια. Εισερχόμενα στην τροφική αλυσίδα αποτελούν κίνδυνο και για την υγεία των ανθρώπων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί μια πιεστική, οικουμενική ανάγκη. Στόχος της Ημερίδας η συμβολή στη μεθοδική προσέγγιση του προβλήματος και την ενημέρωση του κοινού. Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί όπως προαναφέραμε την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. θα φιλοξενηθεί σε e-πλατφόρμα του και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: You are invited to a Zoom webinar. When: Mar 10, 2021 18:00 Athens, Topic: Ρύπανση Πλαστικών της ΟΙΚΙΠΑ, https://upatras-gr.zoom.us/j/98702680416

Η τηλε-ημερίδα σηματοδοτεί τα 35 χρόνια λειτουργίας της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και τα 30 χρόνια έκδοσης της περιοδικής έντυπης έκφρασής της «εν αιθρία». Εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνημένης συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. με στόχο την προώθηση των περιβαλλοντικών στόχων μέσω της Επιστήμης. Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας: https://www.upatras.gr/el/node/9976. Μπορείτε να δείτε το newsletter της ΟΙΚΙΠΑ στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/newsletter_enimerotiko_deltio_ianoyarioy_2021.pdf