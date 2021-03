Βόλτα στην Πάτρα του ΄70, του '80 και του '90 μέσα από φοιτητικές αναμνήσεις!

«Στα Ψηλά Αλώνια, όπως μπαίνουμε από Γούναρη στο αριστερό κάτω μέρος της πλατείας, υπήρχε ένα καφενείο που μαζί με τις μπύρες σέρβιρε και μιά υπερ-χορταστική ποικιλία. Ειδικά όταν καλοκαίριαζε, βραδάκι, ήταν σχεδόν μαγικά και κυρίως, γιά άφραγκους φοιτητές, χορταστικά» θυμάται ο Γιάννης Χαλκίδης.

«Στην Καραϊσκάκη, μπορεί και στην Κανακάρη, υπήρχε ένα μαγαζάκι, απ' αυτά που λέγαμε pub, ονόματι La Luna. Όπου, πίνοντας βότκες, ακούγαμε ξένες κι ελληνικές ροκ μουσικές, κι αφού αργά πια έπαιζαν όλα του Πουλικάκου και του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ και μερικά των Φατμέ και των Κατσιμιχαίων, τελικά μας ΄έδιωχναν΄ με το Ρίτα Ριτάκι» λέει η Ζωή Κοταντούλα.

«Σινε-Ομόνοια- Κινηματογραφική λέσχη. Εκεί είχαμε δει τις πιο γαμάτες ταινίες. Πεταλούδας, Ταξιτζής, Καμπαρέ, Νονός, Αδέσποτα σκυλιά, Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, Για μια χούφτα δολάρια, Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι, κλπ, κλπ.

Στο "Some like it hot" για παράδειγμα, να τραντάζεται από τα γέλια, ένας ασφυκτικά γεμάτος κινηματογράφος. Τόσο ασφυκτικά που γέμιζαν και οι διάδρομοι ανάμεσα στα καθίσματα από φοιτητές που κάθονταν οκλαδόν. (Γεωλογικό 1983-1987)» αναπολεί ο Δημήτρης Σπυρόπουλος.