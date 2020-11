Σε διαδικτυακή Διημερίδα για την αντιμετώπιση του δάκου μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Σε διεθνή διαδικτυακή διημερίδα για το πρόγραμμα FruiFlyNet-ii συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος, έπειτα από πρόσκληση του συντονιστή καθηγητή Θεόδωρου Τσιλιγκιρίδη από το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς και της μύγας της Μεσογείου στα εσπεριδοειδή με μεθόδους γεωργίας ακριβείας (ηλεκτρονικές παγίδες για απομακρυσμένη, έγκαιρη και αξιόπιστη καταγραφή του δακοπληθυσμού, συστήματα λήψης απόφασης για ψεκασμό, χάρτες ψεκασμού, καθοδήγηση ψεκαστών, ιχνηλασιμότητα).

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασιλόπουλος στον χαιρετισμό του, που έγινε στα αγγλικά, αναφέρθηκε στη σημασία της καλλιέργειας της ελιάς και των εσπεριδοειδών στη Δυτική Ελλάδα , την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, τη γεωργία ακριβείας, τη συμβουλευτική, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της παραγωγής.

Μεταξύ άλλων ο κ. Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι: «σημαντικότερος και καταστροφικότερος εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως και άλλες περιφέρειες εφαρμόζουν συλλογικό πρόγραμμα δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς για την προστασία του προϊόντος. Ωστόσο παραγωγή χωρίς τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας δεν μπορεί να έχει μέλλον στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Γι αυτό και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες στη δυτική Ελλάδα για τη μετάβαση από την κλασική γεωργία, στη γεωργία ακριβείας, προς όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Η γεωργία ακριβείας παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων για τον καταναλωτή, προστατεύει την υγεία του παραγωγού, αλλά και τα εδάφη, ενώ συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.»

*Στην κοινοπραξία του προγράμματος FruiFlyNet-ii συμμετέχουν μεταξύ άλλων τα πανεπιστημιακά ιδρύματα Agricultural University of Athens (AUA, Greece), University of Cordoba (UCO, Spain), University of Molise (UNIMOL, Italy) Lebanese Agricultural Research Institute (LARI, Lebanon), L’ Institut de l’Olivier (IO, Sfax, Tunisie), Centre Régional des Recherches en Horticulture et Agriculture Biologique (CRRHAB, Susse, Tunisie).