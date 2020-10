Έφτασε κοντά να προκριθεί ο Πατρινός Νικόλας Μουρτζάπης στο φετινό The Voice

Ένα νέο παιδί από την Πάτρα που ασχολείται με το τραγούδι, είδαμε ν’ ανεβαίνει στη σκηνή του The Voice, στο επεισόδιο του δημοφιλούς τάλεντ σώου που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2020 στο κανάλι Σκάι. Ο 26χρονος Νικόλας Μουρτζάπης που το πάλεψε και ερμήνευσε την επιτυχία «Το Κύμα» από το γκρουπ Μέλισσες έφτασε κοντά στο να περάσει αλλά τελικά δεν γύρισε κάποιος από τους κριτές, οι οποίοι του είπαν καλά λόγια αλλά και πως περίμεναν μία πιο δυναμική ερμηνεία στο ρεφρέν του τραγουδιού.

Ο 26χρονος Νικόλας που ήταν στο στούντιο του The Voice μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και δύο φίλους του, μπορεί να μην πέρασε ωστόσο κέρδισε στο τέλος το ενδιαφέρον των κριτών και συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό με την περιπέτεια της υγείας του. Όπως είπε στα 21 του, του παρουσιάστηκε ένα αυτοάνοσο πρόβλημα που προκάλεσε σοβαρή βλάβη στην ακοή του με συνέπεια αυτή τη στιγμή να έχει χάσει το περίπου 80% της ακοής του στο δεξί αυτί. Τους τελευταίους μήνες αισθάνεται καλύτερα και γι’ αυτό θέλησε να κάνει μία επανεκκίνηση στο τραγούδι και αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο The Voice. Οι κριτές τον παρότρυναν να προσπαθήσει ξανά του χρόνου και να μην είναι αυτή η τελευταία φορά, όπως χαρακτηριστικά του είπε η Έλενα Παπαρίζου.

Ο Νικόλας Μουρτζάπης ασχολείται με τη μουσική από μικρό παιδί και μάλιστα είναι αυτοδίδακτος στην κιθάρα.

Να προσθέσουμε πως στο εισαγωγικό βίντεο ο Νικόλας Μουρτζάπης μιλούσε με φόντο τις σκάλες Αγίου Νικολάου ενώ τη Δευτέρα 19/10 μίλησε και στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου, "Love it" στο Σκάι.

Στο μεταξύ από την Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά υπήρχε μία ακόμη συμμετοχή στα blind auditions του φετινού The Voice που ευτυχώς είχε και αίσια κατάληξη αφού γύρισαν τρεις από τους κριτές. Ο λόγος για την Λεονάρντα Καλοφώνου από τη Ζάκυνθο που όπως είπε είναι μισή Ιταλίδα, μισή Ζακυνθινή, η οποία ερμήνευσε το ξένο κομμάτι «Way Down We Go» και εξέπληξε θετικά αν και οι κριτές τής επισήμαναν πως σαν να «κόμπλαρε» και να τα έχασε στη συνέχεια της ερμηνείας του τραγουδιού όταν γύρισαν τις καρέκλες τους για να την δουν. Τελικά η Λεονάρντα Καλοφώνου πήγε στην ομάδα του κόουτς Σάκη Ρουβά.