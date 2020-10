Πάτρα: Θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Θέατρο Σκιών

Νέο θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το Θέατρο Σκιών θα πραγματοποιηθεί από τις 06 έως τις 10 Οκτωβρίου 2020, κατά τις ώρες από 15.00 έως 21.00, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, στο «Επίκεντρο+» και στο «Περί Σκιών», στην Πάτρα. Υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SPARC Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Στο τρίτο κατά σειρά θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο της Περιφέρειας, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την ιστορία του Θεάτρου Σκιών και θα μάθουν διάφορες εικαστικές εφαρμογές του, κατασκευάζοντας φιγούρες και σκηνικά με υλικά όπως το δέρμα, το χαρτί και το πανί. Τέλος, θα ζήσουν όλη τη δημιουργική διαδικασία μιας παράστασης θεάτρου σκιών, μπαίνοντας στο ρόλο του καραγκιοζοπαίχτη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στο σύνδεσμο: https://forms.gle/nMFCcY2wdmKw33dU7

Για τους συμμετέχοντες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα γίνει επιλογή 20 ατόμων. Στο τέλος του σεμιναρίου, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον Covid19.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Ζωή Καραμάνη (τηλ. 6981794050 και [email protected])