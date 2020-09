Αντίο στον τιμημένο με Όσκαρ σεναριογράφο του "Πιανίστα", Ρόλαντ Χάργουντ

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση πως έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια, ο συγγραφέας και σεναριογράφος Ρόναλντ Χάργουντ - Ronald Harwood.

Όπως έγραψε η «Εφημερίδα των Συντακτών», εξαιρετικά σημαντικός θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, έξοχος αναλυτής του ιστορικού βιώματος, γνωστός για τα έργα του που θριάμβευσαν στις Βρετανικές σκηνές αλλά και για τα εξαιρετικά επιτυχημένα σενάρια που χάρισε στον κινηματογράφο (κι έγιναν ταινίες από τους Ρομάν Πολάνσκι, Μπαζ Λούρμαν, Μάικ Νιούελ κ.α.), ο Ρόναλντ Χάργουντ πέθανε σε ηλικία 85 ετών στο σπίτι του στο Σάσεξ σύμφωνα με το BBC. Είχε γεννηθεί στο Κέιπ Τάουν στη Νότιο Αφρική στις 9 Νοεμβρίου του 1934 και έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Ήταν εκείνος που βασισμένος στις προσωπικές του εμπειρίες, μάς χάρισε τον τρυφερό, γλυκόπικρο «Αμπιγιέρ – The Dresser» του Πίτερ Γέιτς το 1983 με τους Τομ Κόρτνει και Άλμπερτ Φίνει, για το οποίο προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ, και φυσικά το σενάριο για τον «Πιανίστα» του Ρομάν Πολάνσκι το 2002 με τον Έντριεν Μπρόντι, για το οποίο τελικά κατέκτησε το χρυσό αγαλματίδιο καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου (έχει επίσης υπάρξει υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ για το σενάριό του στην ταινία «The Diving Bell and the Butterfly - Το Σκάφανδρο και η πεταλούδα» το 2007).

Ο Σερ Ρόναλντ Χάργουντ (το πραγματικό του όνομα ήταν Ρόναλντ Χόρβιτς) μετακόμισε στη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του υπήρξε ο «Αμπιγιέρ» στις αρχές του '80, ταινία για την οποία παραδεχόταν: «ήταν το πρώτο μου μεγάλο σουξέ. Φυσικά το λατρεύω και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό αλλά πάντοτε με προβλημάτιζε η δημοτικότητά του. Μου αρέσει που είναι μια ιστορία για τις σχέσεις και το συναίσθημα η οποία μιλάει στην καρδιά του κόσμου».

Η ιστορία του αμπιγιέρ, που μεταφέρθηκε σε θέατρο (το έχουμε δει και στην Ελλάδα από τον Βασίλη Παπαβασιλείου και τον Νίκο Μαστοράκη αργότερα) και σινεμά, αφορούσε Στην ιδιόμορφη συναισθηματική σχέση ενός γερασμένου πρωταγωνιστή με τον αφοσιωμένο αμπιγιέρ του, όπως και το συγκινητικό «Κουαρτέτο» το 2012 (που υπήρξε η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα για τον Ντάστιν Χόφμαν και στην ταινία έπαιζε η Μάγκι Σμιθ) αφορούσε έναν οίκο ευγηρίας γεμάτο υπερήλικες μουσικούς.

Ωστόσο, όπως έγραψε η Εφημερίδα των Συντακτών, αν κάτι ήξερε να κάνει με μαεστρία ο Χάργουντ ήταν να συνδέει τα κείμενά του με τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του περασμένου αιώνα και φυσικά είχε έντονο ενδιαφέρον για τη ναζιστική περίοδο. Τον ενδιέφερε να μελετά και να ζουμάρει στις ιστορίες ατόμων που υπήρξαν στο πλευρό των ναζί είτε οικειοθελώς, είτε έπειτα από ισχυρή πίεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο του «Προσωπική συμφωνία - Taking sides» του Ίστβαν Σάμπο το 2001 με τον Χάρβει Καιτέλ όπου αφηγείται την αληθινή ιστορία ανάκρισης ενός εκ των σημαντικότερων μαέστρων του 20ού αιώνα, του Βίλχελμ Φούρτβενγκλερ. Ronald Harwood Ronald Harwood, who has died aged 85, was an indefatigably hard-working playwright, novelist and screenwriter, who won an Oscar for best screenplay for

Στο Οσκαρικό φιλμ «The Pianist» του 2002 ο εκλιπών κέρδισε το Όσκαρ για τη σεναριακή διασκευή του βιβλίου του Εβραίου Πολωνού μουσικού Władysław Szpilman για την επιβίωση του στο γκέτο της Βαρσοβίας.

H εφημερίδα The Guardian στο obituary της έγραψε πως ο Χάργουντ ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος και παραγωγικός συγγραφέας και σεναριογράφος και πως το μεγάλο του χιτ «The Dresser – Ο Αμπιγιέρ» το είχε εμπνευστεί από τις προσωπικές του εμπειρίες δουλεύοντας με τον ηθοποιό και μάνατζερ Donald Wolfit.