H Κόνι Μεταξά ποζάρει με μπικίνι και χωρίς ρετούς! ΦΩΤΟ

H Kόνι Μεταξά, είναι χωρίς αμφιβολία στα καλύτερά της! Είναι full in love με τον Μάριο Καπότση, έχοντας στο κεφάλι της το στέμμα της νικήτριας του Just the 2 of us! H Κόνι απολαμβάνει τις ομορφιές της Κρήτης μαζί με τον αγαπημένο της και περνά υπέροχα ενώ δεν ξεχνά να επικοινωνεί συχνά, με τους αγαπημένους της followers, στο Instagram.

Σήμερα η Κόνι απόλαυσε το μπάνιο της σε μια πραγματικά μαγευτική παραλία στην Κρήτη και πόζαρε φορώντας ένα κίτρινο σέξι μπικίνι! Η αγαπημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε τη φωτογραφία χωρίς ρετούς και είναι απλά υπέροχη!