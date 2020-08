Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζει την νέα του παραγωγή Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.

Η σύμπραξη της θεατρικής ομάδας Βιομηχανική με την Mosaic που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής Πάτρα, η πόλη των εργοστασίων, του ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη φιλοδοξεί να φωτίσει πτυχές του παρελθόντος της πόλης συνδέοντάς τες με το παρόν της.

Η πορεία της πόλης στο χρόνο, η οικονομική και η επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων, η ενσωμάτωση των προσφύγων στον ιστό της πόλης, η ακμή και η παρακμή της βιομηχανίας, το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, η όπερα, το καρναβάλι, το ρεμπέτικο τραγούδι, ο καραγκιόζης και το αποτύπωμα που άφησαν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Αληθινές ιστορίες μπλέκονται με αφηγήσεις λογοτεχνών, ιστορικά στοιχεία και επιστημονικά τεκμήρια των ερευνητών της ομάδας έργου σε μία παράσταση που αξιοποιεί τις τεχνικές του θεάτρου-ντοκουμέντο και της περφόρμανς.

Η παράσταση που ετοιμάζεται θα περιλαμβάνει video mapping, παράσταση Καραγκιόζη και θραύσματα της ρεμπέτικης παράδοσης των προσφύγων της Πάτρας με επίκεντρο το θέατρο Απόλλων. Παράλληλα θα λειτουργήσει μια εικαστική εγκατάσταση στο εργοστάσιο της Πειραϊκής – Πατραϊκής, το έμβλημα της Πατραϊκής βιομηχανίας του περασμένου αιώνα.

Το υλικό που συγκεντρώνεται από την ομάδα έργου θα ανεβαίνει σταδιακά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του πρότζεκτ και να αντλούν υλικό και πληροφορίες για την ιστορία της Πάτρας.

Συντελεστές:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φάνης Δίπλας

Λογοτέχνης - Συγγραφέας: Βασίλης Λαδάς

Δραματολόγος: Έλενα Αλεξανδράκη

Ενδυματολόγος – Σκηνογράφος: Κέννυ Μακ Λέλλαν

Εικαστικός: Δανάη Στράτου

Ερευνητές: Διονύσης Καρατζάς, Ισίδωρος Σιδερόπουλος

Ιστορικός Σύμβουλος: Γιώργος Θεοδωρίδης

Σύμβουλος Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής: Γρηγόρης Μικρώνης

Καραγκιοζοπαίχτης: Χρήστος Καλπουζάνης

Σύμβουλοι Βιομηχανικών Κτηρίων και Αρχιτεκτονικής: Νίκος Σαραφόπουλος, Ξενοφών Παπαευθυμίου

Σύμβουλος Ιστορίας Καραγκιόζη και Ρεμπέτικου: Άρης Μηλιώνης

Βίντεο Μάπινγκ και Εικόνα: Εύα Βλαχάκη, Θοδωρής Λιβαθινός

Μουσική: Papercut

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ευσταθία Δρακονταειδή

Ηθοποιοί: Δημήτρης Γεωργαλάς, Γεωργία Καλογεράτου, Χριστίνα Κουταλιάγκα, Γιώργος Μάρκου, Νικόλας Τσίχλας.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ιταλία η παράσταση θα παρουσιαστεί υπό τη μορφή βίντεο στις 27 και 29 Αυγούστου 2020, στις πόλεις Ruvo di Puglia και Lecce αντίστοιχα.

Στη συνέχεια , σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα η παράσταση θα παρουσιαστεί ζωντανά στο κοινό της Πάτρας και θα ακολουθήσει διαδικτυακό φεστιβάλ όπου θα παρουσιαστούν και οι 4 παραγωγές ( Πάτρα, Κέρκυρα, Ιταλία) του έργου NeTT.